Quattro giornate alle spalle e la quinta all'orizzonte: non si ferma mai il campionato di Eccellenza che animerà un'altra domenica dilettantistica. Una settimana intensa e che ha visto anche giocarsi le gare di ritorno di Coppa Italia Dilettanti. Ecco allora il programma del quinto turno.

Scontro diretto

Quattro vittorie su quattro, primo posto a punteggio pieno e miglior attacco: sembra viaggiare a vele spiegate il Praiatortora che occupa la vetta a quota 12 punti, a tre lunghezze dalla Reggioravagnese che, con un solo gol subito, è invece la miglior difesa di questo avvio di stagione. E, guarda caso, il fato ha voluto che entrambe si scontrassero proprio in questo periodo. Sarà questo il big match del pomeriggio domenicale e che potrebbe dire parecchio in ottica vertice, o comunque sull'inerzia della stagione. Riflettori puntati sullo stadio "Mario Tedesco".

Il gruppone pre-vetta

Tante saranno le indirette interessate della sfida sopra citata e, nello specifico, il gruppone che insegue a quota sette punti. Quattro di essere saranno una di fronte all'altra, ovvero Isola Capo Rizzuto e Paolana: i giallorossi sono reduci dallo spettacolare pareggio per 4-4 di Rossano e consapevoli di giocare un buon calcio, mentre la Paolana è reduce dalla sconfitta di Reggio e, per le ambizioni che ha, deve subito riprendere il passo e rimanere a contatto con la vetta. Entrambe in trasferta invece Virtus Rosarno e Rossanese. La compagine rosarnese è attesa dal secondo derby della Piana consecutivo: dopo il pareggio contro la Palmese, la squadra di mister Nocera sarà di scena sul campo della Gioiese che ha già dimostrato di essere un osso duro.

Buccia di banana all'orizzonte che dovrà assolutamente cercare di evitare la Rossanese, dal momento che sarà di scena sul campo di un Soriano-Fabrizia ancora senza vittorie e fermo al penultimo posto a quota un punto. Sarà inoltre la speciale partita di Simone Fioretti che sfida il suo recente passato.

Riscatto e ambizioni

A quota sei punti le due neopromosse Stilomonasterace e Trebisacce che si sono scontrate settimana scorsa. La compagine di mister Papaleo farà visita a un Castrovillari già sull'orlo del baratro e difficilmente colmabile, mentre i delfini giallorossi in cerca di continuità e della seconda vittoria consecutiva contro il Cittanova, con questi ultimi già con l'acqua alla gola.

Da tripla il match tra Palmese e Brancaleone, entrambe sul pelo della zona play out e dunque in cerca di punti pesanti, soprattutto per i neroverdi costruiti per i piani alti. Trova il primo successo stagionale la DB Rossoblù Luzzi, ma c'è bisogno di continuità per poter risalire la china in cima alla classifica. la compagine di mister Salerno sarà di scena sul campo di un Bocale impelagato attualmente nelle zone basse.

La quinta giornata

Bocale-DB Rossoblù Luzzi

Castrovillari-Stilomonasterace

Praiatortora-Reggioravagnese

Gioiese-Virtus Rosarno

Isola CR-Paolana

Palmese-Brancaleone

Soriano Fabrizia-Rossanese

Trebisacce-Cittanova