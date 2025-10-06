Seconda sconfitta consecutiva per lo Stilomonasterace che, in occasione della quarta giornata del campionato di Eccellenza, cade in casa contro il Trebisacce. Sfida tra neopromosse che alla fine sorride ai delfini giallorossi, i quali trovano il guizzo a inizio ripresa grazie alla rete di Cruz. Trebisacce che aggancia in classifica, a quota 6 punti, proprio lo Stilomonasterace.

Più consapevolezze

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico monasteracese Giuseppe Papaleo: «Devo dire innanzitutto che è stata una partita equilibratissima e che si è sbloccata attraverso un episodio a nostro sfavore. Potevamo passare in vantaggio con Romeo nel primo tempo, così come anche loro hanno avuto diverse occasioni. Una grandissima sfida tra due squadre valide e che diranno la loro in questo campionato, anche se noi avevamo qualche assenza di troppo».

Nuova settimana a secco dunque per lo Stilomonasterace che, nelle ultime due giornate, ha dovuto anche fare i conti con la sfortuna: «Sono ormai due partite che gli episodi ci stanno girando contro, però noi siamo una grandissima squadra e sono certo che alla fine arriveremo al nostro obiettivo. Contro il Trebisacce hanno pesato le assenze, ma daremo filo da torcere a tutti quanti e dovranno rispettarci, come noi facciamo con ogni avversario». Per Mena e compagni il prossimo impegno sarà in casa del fanalino di coda Castrovillari che deve togliersi di dosso la penalizzazione di sette punti.