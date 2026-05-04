Isola CR battuto e ora spareggio playoff contro il Trebisacce. Il tecnico: «Solo chi è stato al mio fianco può sapere quanto ci tenevo e la passione che ci metto»

Obiettivo centrato per lo Stilomonasterace che chiude il campionato di Eccellenza al terzo posto ma, soprattutto, riesce a "salvare" lo spareggio playoff rimanendo entro la distanza di dieci punti dal Trebisacce. Lo spauracchio però c'è stato eccome dal momento che, contro un già salvo Isola CR, vince 0-1 ma è una vittoria che arriva proprio nel finale e grazie a un guizzo del portiere Pallone.

Centrati i playoff

Settimana prossima dunque la squadra di mister Giuseppe Papaleo sfiderà il Trebisacce con l'imperativo di vincere se vuole proseguire la favola. Ecco le parole dello stesso tecnico, ai microfoni di LaC News24: «Siamo stati straordinari e i ragazzi superlativi, poiché ci siamo giocati tutte le partite al massimo. Vanno fatti solo i complimenti ai ragazzi perché lo Stilomonasterace merita questi playoff, sia per il calcio proposto che per la dedizione messa». Una piccola vittoria anche per lo stesso Papaleo, tra i più giovani allenatori della categoria e, soprattutto, esordiente: «Era la mia prima volta nel calcio dei grandi ed è una cosa grandiosa. Solo chi sta al mio fianco può capire quanto ci tenevo e la passione che ci metto, poiché mi professo un uomo di calcio».

Protagonisti

Con l'etichetta di neopromossa ma con numeri da grande e da veterana: «Non era facile - continua il tecnico - ma siamo stati protagonisti di questo campionato, soprattutto nel girone di ritorno con undici vittorie, due pareggi e due sole sconfitte peraltro arrivare nel nostro peggior momento. Il voto alla stagione non lo posso dare ma ai ragazzi posso dare tranquillamente un dieci e lode. Ora il playoff contro il Trebisacce, sarà una bella partita».