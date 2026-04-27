Buone le prestazioni di Lemos del Trebisacce e di Cannataro della Dbr Luzzi. Doppiette per Abdelazim del Castrovillari e Bauleo della Rossanese

Terminato anche il penultimo turno del campionato di Eccellenza e che ha dato ai posteri ulteriori verdetti. Pioggia di gol (26) innanzitutto e con diversi protagonisti. Ecco allora la penultima top 11 della stagione, stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. L'allenatore della settimana non poteva che essere Giuseppe Crucitti. Il tecnico del Soriano Fabrizia va di diritto nella formazione ideale, dopo aver battuto in casa propria i neocampioni del Praiatortora e che erano a punteggio pieno in questo girone di ritorno.

La difesa

Tra i pali ci va senza alcun dubbio Francesco Stillitano. Il portiere del Soriano Fabrizia è letteralmente decisivo allo stadio Mario Tedesco, imponendosi da gigante a Leirosa (in primis) e compagni e mantenendo la porta inviolata contro i campioni con interventi prodigiosi. In difesa buone le prestazioni di Primerano, Lemos e Montefusco rispettivamente in forza a Isola Capo Rizzuto, Trebisacce e Virtus Rosarno.

Il centrocampo

Centrocampo a quattro e con interpreti inediti, ma con qualche vecchia conoscenza. Cliente abituale innanzitutto Waller, con il calciatore dello Stilomonasterace ancora tra i migliori della settimana e tra i papabili migliori della stagione. C'è anche il compagno di squadra Belluzzi tra i migliori mentre è la prima "convocazione" per il giovane Curcio del Soriano Fabrizia. Chiude il quartetto Cannataro, terzino destro ma adattabile anche a un ipotetico centrocampo a quattro nella formazione ideale.

L’attacco

Nel tridente offensivo spicca innanzitutto Abdelazim, attaccante del Castrovillari che vanta anche presenze in Champions League: per lui doppietta contro la Gioiese. Doppietta anche per il giovane Bauleo della Rossanese, seppur contro il già retrocesso e abbordabile Cittanova. Chiude il trio l'argentino Rajchenberg della Palmese, in gol nel poker rifilato al Bocale.