Playoff sì o playoff no. Mancano solamente novanta minuti al termine del campionato di Eccellenza e con un solo verdetto ancora in attesa: ci sarà un unico spareggio playoff o il Trebisacce riuscirà a evitarlo e allungare a più di dieci punti la distanza sullo Stilomonasterace, e dunque approdare direttamente alla fase nazionale?.

Parla Rugiano

Intanto i delfini giallorossi hanno fatto il loro dovere, vincendo 1-3 sul campo della Reggioravagnese e salendo a quota 69 punti, con nove lunghezze di margine proprio sullo Stilomonasterace che continua a tenere i playoff.

Nel post partita ecco le parole del direttore sportivo Domenico Rugiano, ai microfoni di LaC News24: «Ho visto i risultati dagli altri campi e diciamo che è tutto nella norma, senza alcuna sorpresa. Non ci sono ancora i dieci punti di distacco sullo Stilomonasterace e, attualmente, la griglia è questa. Penso anche sia giusto così soprattutto per lo straordinario percorso che ha fatto la formazione di mister Giuseppe Papaleo». Insomma, una griglia delle prime cinque scritta da tempo e che forse rispecchia i valori visti ma è il divario l'una dall'altra che è alquanto rilevante: «Innanzitutto devo fare i complimenti ai miei ragazzi - continua Rugiano - bravi a fare la partenza sprint e chiuderla già nel primo tempo, anche se potevamo ancora fare qualcosina in più. Quanto al divario, ricordiamoci che siamo una neopromossa e devo fare i complimenti allo staff perché su di noi non avrebbe scommesso nessuno. Se abbiamo questo distacco vuol dire che è giusto, poiché i numeri non mentono mai, così come il Praiatortora se ha cinque punti più di noi vuol dire che merita di averli. Lo stesso vale per noi sulle altre».