Continua l'implacabile impeto del Trebisacce che corre forte e, nella dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, schianta a domicilio anche la Palmese per 2-4 e sale a quota 28 punti, consolidando il secondo posto in classifica e a meno uno dalla vetta. Ancora una volta straripante la prova dell'attaccante Cruz, autore di una tripletta. Di Facundo l'atra rete giallorossa.

Parla Rugiano

Nel post partita si è espresso il direttore sportivo Domenico Rugiano, ai microfoni di LaC News24: «La Palmese è una squadra organizzata e che ha venduto cara la pelle, noi siamo stati bravi a sbloccarla e da lì tutto è stato in discesa. Un successo ancora più importante inoltre se si pensa che, prima d'ora, i neroverdi in casa non avevano mai perso. Diciamo che abbiamo anche sprecato perché sul risultato di 1-3 abbiamo subito il gol che ha riaperto la sfida, quando invece dovevamo chiuderla già nella prima frazione».

Insomma, un Trebisacce che corre forte, così come corre forte anche la capolista Praiatortora, distante solamente un punto ma lo stesso ds non vuole sentire parlare di duello: «Il campionato ancora è lungo, inoltre il mercato invernale sta per aprire e molte squadre si attrezzeranno. Noi dobbiamo pensare gara dopo gara, cercando di chiudere il girone di andata in questa posizione. Intanto godiamoci questo calcio che stiamo facendo».