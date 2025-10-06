Coincide con una sconfitta la lunga trasferta del Bocale nel match che tagliava tutta la Calabria, in casa del Praiatortora. La formazione biancorossa cade nella quarta giornata del campionato di Eccellenza e inanella la seconda sconfitta consecutiva e a digiuno di vittorie da tre partite 8dalla sfida inaugurale). Alla fine il punteggio recita 3-1 per i tirrenici che trovano l'iniziale vantaggio al quarto d'ora, grazie a Maitini, ma pochi minuti più tardi c'è il momentaneo pareggio a firma di Pavani. nel corso della gara però sale in cattedra Costanzo che sigla la decisiva doppietta.

Ripartire

Nel post partita si è espresso uno dei pilastri del Bocale, Max Barnofsky: «Sconfitta a parte, la squadra è sicuramente in crescita ma bisogna fare i complimenti al Praiatortora poiché è da anni che sta lavorando bene come società e quest'anno ha alzato l'asticella. Anche stavolta ha vinto la squadra che ha voluto di più la vittoria e ancora una volta non siamo noi. In ogni caso è da qui che dobbiamo ripartire, poiché loro hanno fatto meglio sotto l'aspetto tecnico. Adesso dobbiamo rialzarci». Per la squadra di mister Lo Gatto, adesso, è tempo di archiviare questo ko e pensare al prossimo impegno, quello interno contro la blasonata e attrezzata DB Rossoblù Luzzi.