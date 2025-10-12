Tre punti pesanti in cascina e quarto risultato utile consecutivo per la Virtus Rosarno che, nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, giocava il suo secondo derby della Piana consecutivo. In casa della Gioiese finisce 1-3: vantaggio amaranto con il brasiliano Leirosa dopo undici minuti ma i padroni di casa, alla mezz'ora, pareggiano i conti con Giannaula. Nella ripresa gli amaranto allungano il passo con le reti di de Marco e Condemi (che torna dopo l'infortunio). Insomma, bottino pieno ma prestazione migliorabile per quanto visto in campo.

Nocera soddisfatto a metà

Di questo ne ha parlato il tecnico Graziano Nocera, nel post partita: «Devo dire che sono contento per il risultato, ma meno per la prestazione perché il mio standard è alto. Abbiamo una buona squadra ma che ancora non si esprime al meglio rispetto a quelle che sono le sue reali potenzialità. Allo stesso tempo, però, complimenti alla Gioiese che ha interpretato la partita in maniera importante, in questo caso contro di noi che abbiamo un tasso qualitativo superiore, ma se avessero portato a casa punti non avrebbero rubato assolutamente nulla. Detto ciò, mi tengo comunque stretto il risultato perché la mia squadra deve lottare per i vertici, ma bisogna prendere spunto dalla voglia che ha avuto la Gioiese».

E ancora: «Il campionato è equilibrato e non c'è una squadra che si sta distinguendo, a parte il Praiatortora, ma sono ancora le prime battute stagionali e lo dimostra proprio la Gioiese che in queste prime cinque uscite ha già affrontato Praiatortora, Virtus Rosarno e Db Rossoblù Luzzi. Ora testa al match interno contro il Trebisacce».