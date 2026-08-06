Una carriera da calciatore tra Catanzaro, Palermo, Cagliari e Reggina e l'esperienza con il Monza Under 17: ora l’allenatore riparte dai giovani del capoluogo calabrese. Il 31 agosto lo stage open al Centro Sportivo "Vincenzo Soluri"

La nuova stagione agonistica non si pianifica solo per le prime squadre: le basi più solide del calcio di domani si gettano nei settori giovanili. Formare i talenti del futuro e dare lustro al movimento calcistico calabrese richiede competenza, pazienza e figure di riferimento d'esperienza. Un principio che l'Asd Esperanza, Scuola Calcio Élite riconosciuta tra le migliori realtà di Catanzaro, ha messo al centro della propria programmazione, attendendo il profilo perfetto a cui affidare la guida della Categoria Esordienti.

Crucitti, un nome di primissimo piano

Per Criniti parla un curriculum calcistico di assoluto rilievo. Da calciatore ha solcato per anni i campi del grande calcio italiano vestendo, tra le altre, le maglie di Catanzaro, Palermo, Avellino, Perugia, Brescia, Cagliari, Reggina, Catania, Sambenedettese, Triestina e Vis Pesaro. Un percorso da 288 presenze e 60 reti totali in carriera, impreziosito dal celebre gol di testa messo a segno contro l'Inter nella semifinale di Coppa UEFA.

La carriera da allenatore

Anche nel ruolo di allenatore Criniti ha già dimostrato il suo valore ad alti livelli, guidando il Monza Under 17 fino alla finale del Campionato Nazionale per il titolo di Campione d'Italia. Ora, l'approdo al Progetto Esperanza per mettere il suo bagaglio di conoscenze al servizio dei più giovani.

Per tutti i giovani calciatori che desiderano mettersi in mostra e provare a far parte della rosa per la prossima stagione, l'appuntamento è fissato per il 31 agosto alle ore 18:00, presso il Centro Sportivo "Vincenzo Soluri" (Località Barone, Catanzaro Lido), dove si terrà uno stage di selezione. La prenotazione per partecipare al raduno è obbligatoria.