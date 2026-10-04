Beffa nel finale per il Crotone, che al Massimino accarezza a lungo l’idea di conquistare un punto e torna invece a casa a mani vuote. Il Catania vince 2-1 in rimonta nell’ottava giornata del campionato di Serie C, al termine di una gara che i pitagorici avevano iniziato nel migliore dei modi.

A portare avanti gli ospiti è Zunno al 14’, con una conclusione dalla sinistra che non lascia scampo a Dini. Il Crotone gioca con ordine e nel primo tempo sfiora anche il raddoppio, trovando sulla propria strada un attento portiere etneo e una difesa capace di salvare in più occasioni. Il Catania cambia volto nella ripresa. Emilio Longo manda in campo contemporaneamente Coda, Caligara, Cabianca e Insigne e la pressione dei padroni di casa aumenta progressivamente. Il Crotone resiste agli assalti e Martino si rende protagonista di diversi interventi importanti, mentre Tanco salva anche sulla linea una conclusione destinata in porta. Al 68’ arriva però il pareggio: Masciangelo si rende protagonista di uno spunto sulla fascia e serve l’azione che porta Insigne alla deviazione vincente per l’1-1.

Il Crotone prova a difendere il risultato e cerca anche di ripartire, mentre il Catania continua a premere. Nel finale i rossazzurri sfiorano più volte il sorpasso, ma anche il Crotone ha una grande occasione con una punizione di Zunno, neutralizzata da Dini. Quando il pareggio sembra ormai il risultato definitivo, al 93’ arriva l’episodio che cambia la partita. Tanco interviene in area per anticipare Coda e tocca il pallone con la mano. L’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto, al 94’, si presenta proprio Coda, che spiazza Martino e firma il suo primo gol in campionato. Il Catania completa così la rimonta e conquista la seconda vittoria consecutiva, ancora una volta maturata nei minuti finali. Per il Crotone resta invece la delusione per una prestazione positiva sul piano dell’impegno e dell'organizzazione, ma senza punti.

Il tabellino

CATANIA-CROTONE 2-1 (0-1)

Marcatori: 14’ Zunno, 68’ Insigne, 94’ Coda (rig.).

Catania: Dini, Ierardi, Di Gennaro, Perrotta, Bruzzaniti, Quaini, Vallocchia, Masciangelo, Cavuoti, Cicerelli, Lunetta. All. Longo.

Crotone: Martino, Veltri, Armini, Tanco, Groppelli, Crapisto, Grosso, Barcella, Brignola, Musso, Zunno. All. Greco.

Arbitro: Tropiano di Bari.