Match ad alto tasso di spettacolarità al PalaMaggiore di Leinì nella decima giornata del campionato di Serie A di Futsal. Se l'aggiudica, al termine di 40 minuti ricchi di emozioni la L84. 6-5 il risultato finale con i lupi, capaci di ribattere colpo su colpo ai padroni di casa, in partita fino alla sirena finale. Migliore in campo un devastante Marcelinho, autore di un altro poker dopo quello di martedì scorso in Coppa Divisione, che non basta però alla squadra di Paniccia a portare a casa un punto che sarebbe stato ampiamente meritato.

Prima occasione del match targata L84. Parisi dice di no alla conclusione ravvicinata di Rescia. Ancora il portiere rossoblù protagonista sul tentativo di Josiko. Tocca poi alla Pirossigeno andare vicina al gol del vantaggio con Marcelinho, su cui si supera Caique. Occasione per gli ospiti a metà primo tempo: Fantecele penetra nella difesa verdenera e mette al centro ma Bavaresco viene anticipato da un difensore di casa. Lupi avanti all'undicesimo con Vavà, che bagna così il suo esordio in rossoblù con un gran bel gol. Prova a rispondere subito la L84 con il bolide di Liberti deviato in tuffo da Parisi in angolo. E' il preludio alla rete del pari firmata da Josiko.

Quando mancano tre minuti al termine mister Paniccia inserisce il portiere di movimento e la scelta paga immediatamente. Marcelinho si trova a tu per tu con Caique e lo fredda con uno scavetto delizioso. Anche stavolta il vantaggio dura poco: sugli sviluppi di un calcio piazzato Cuzzolino riequilibra nuovamente il risultato. Spinge ancora la L84 e trova un uno due micidiale con Liberti e Tuli ma prima dell'intervallo Marcelinho riduce lo svantaggio deviando col corpo la conclusione di Lo Cicero che si sarebbe comunque insaccata alle spalle di Caique. Termina 4-3 un primo tempo scoppiettante.

Inizia il secondo tempo con il destro di Lo Cicero respinto da Caique. Al 4' Braga scappa via a Bavaresco e lo costringe a commettere fallo in piena area, Pezzuto è li davanti e indica il dischetto. Rigore affidato a Leandro Cuzzolino che vince il duello con Parisi e fa 5-3. Capitan Marchio ha la chance per permettere ai suoi di rifarsi sotto ma Caique è attento e chiude lo specchio della porta. Al minuto 6 splendida azione dei lupi che coinvolge tutto il quintetto fino ad arrivare alla solita infallibile finalizzazione di Marcelinho. Tripletta per il bomber brasiliano. che Il quintetto bruzio ci crede e Marchio in versione pivot impegna severamente Caique. Tocca poi a Bavaresco testare i riflessi dell'estremo difensore di casa con un destro potente ma non particolarmente angolata.

Sfortunati i lupi al 14' sul sinistro di Josiko che vale il 6-4 dei verdeneri. La Pirossigeno però non ha alcuna intenzione di mollare. Marcelinho indossa la maglia del portiere di movimento e firma il poker personale a meno di un minuto dal termine. C'è ancora il tempo per un'occasione clamorosa per i lupi sventata dalla difesa di casa e per coltivare qualche rimpianto su una dubbia decisione arbitrale ad una manciata di secondi dallo scadere che priva la squadra rossoblù di un'ultimissima ghiotta chance per trovare quello che sarebbe stato un meritato 6-6.

Il tabellino

L84 TORINO - PIROSSIGENO COSENZA 6-5 (pt 4-3)

TORINO: Caique, Rescia, Tuli, Josiko, Cuzzolino. Tondi, Siqueira, Liberti, Braga, Etzi, Schiochet, Raguso. All. Rios

COSENZA: Parisi, Bissoni, Marcelinho, Lo Cicero, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Rosato, Bavaresco, Vavà, Pedrinho. All. Paniccia

ARBITRI: Dario Pezzuto di Lecce, Carlotta Filippi di Bergamo. CRONO: Chiara Perona di Biella.

MARCATORI: 11'13" pt Vavà (C), 13'16" pt e 14'16" st Josiko (T), 16'53" pt, 19'19" pt, 06'30" st e 19'10" st Marcelinho (C), 17'16" pt e 04'03" st rig. Cuzzolino (T), 18'16" pt Liberti (T), 19'09" pt Tuli (T).

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaMaggiore di Leinì (TO) con una rappresentanza di tifosi rossoblù sugli spalti. Ammoniti: 10'34" pt Braga (T), 17'13" pt Bissoni (C), 05'32" st Marcelinho (C), 17'05" st Vavà (C).