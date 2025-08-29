La guida tecnica della Gioiese sarà affidata a Claudio Tuoto. Per come confermato dal presidente Nicola Pulimeni, l'allenatore sarà ufficializzato quest'oggi e subentrerà a mister Mario Dal Torrione. Claudio Tuoto già da un paio di giorni sta dirigendo gli allenamenti al campo sportivo Cesare Giordano. Nato a Cosenza, classe '75, da calciatore è stato un bomber prolifico con le maglie di Acri, Castrovillari, Montalto, Sambiase, Rossanese, Paolana, Palmese e Trebisacce. In panchina ha guidato: Montalto, Melicucco, Luzzese e San Fili.



Adesso metterà la propria esperienza e carisma al servizio dei colori viola, per affrontare al meglio il campionato di Eccellenza. La squadra, domenica 31 agosto, intanto, sarà attesa dal primo incontro ufficiale di stagione, in Coppa Italia Dilettanti, in trasferta contro lo Sporting Polistena.

«Grazie alla dirigenza che mi ha dato questa possibilità - ha affermato l'allenatore cosentino -. Questa è una realtà importante. La Gioiese ha fatto la storia calcistica in Calabria e fuori. Vogliamo mantenere la categoria. Abbiamo bisogno di nuovi innesti, ai giovani promettenti è necessario inserire calciatori di esperienza al punto giusto. Dobbiamo essere sempre combattivi e sudare la maglia. Adesso stiamo costruendo, gli schemi verranno dopo. La Gioiese non può stare nell'anonimato».