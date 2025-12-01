La presentazione ufficiale della 109esima edizione a Roma conferma le due tappe calabresi. Percorsi misti e scenografici che segneranno il rientro della carovana dalla Bulgaria

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: il Giro d’Italia 2026 farà tappa anche in Calabria. L’annuncio è stato dato poco fa a Roma, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, durante la presentazione del percorso della 109esima edizione firmata Rcs Sport.

La corsa rosa tornerà in regione dopo quattro anni con due frazioni. La prima (la quarta tappa) saràil 12 maggio la Catanzaro–Cosenza, con partenza da Catanzaro Lido, attraversamento del capoluogo e direzione verso la costa tirrenica. Da lì il gruppo risalirà verso nord affrontando tratti veloci e salite di media difficoltà, compresi i valichi di Laghicello e della Crocetta.

Il giorno successivo spazio alla Praia a Mare–Potenza, una tappa movimentata verso la Basilicata, ideale per attacchi da lontano. Sul piano logistico la Calabria avrà un ruolo centrale, con l’aeroporto di Lamezia Terme che sarà lo scalo di rientro per squadre e mezzi provenienti dalla Bulgaria, scelta per la “Grande Partenza”.