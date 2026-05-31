Durante la trasmissione del PLE di wrestling in diretta da Torino, un tifoso delle Aquile seduto dietro all’ex Milan Sandro Tonali ha fatto bella mostra della numero nove del Catanzaro

Il Catanzaro sbarca in diretta su Netflix. Durante la trasmissione di Clash in Italy, il PLE della WWE in corso all’Inalpi Arena di Torino, nel consueto giro di telecamere a caccia di VIP che gli operatori della più grande federazione di wrestling al mondo effettuano tra un match e l’altro, è spuntato un tifoso del Catanzaro.

Maglia voltata, numero 9 e nome Iemmello ben visibili. Tra il centrocampista della Nazionale Sandro Tonali, il trapper Capo Plaza, Sick Luke e Zerocalcare, ospiti dell’evento trasmesso da Netflix, si sono fatti largo anche i colori giallorossi delle Aquile.

Un’apparizione inattesa che non è passata inosservata agli occhi dei tifosi, con la maglia di Pietro Iemmello protagonista sullo schermo. Un segnale di come la passione per il Catanzaro sappia emergere anche nei contesti più imprevedibili, evidentemente rimasta al Nord dopo la recente trasferta di Monza.