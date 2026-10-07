Il progetto sviluppato riunisce i calciatori che dal 1929 a oggi hanno disputato almeno una gara di campionato con la maglia delle Aquile. Gli utenti potranno creare e gestire la propria squadra tra mercato, formazioni e competizioni

Da oggi Fantasy History Legends è online su alecatanzaro.com. Il progetto, sviluppato in oltre tre anni di lavoro, porta nel mondo dei fantasy game la storia dell’US Catanzaro, mettendo insieme giocatori appartenenti a epoche diverse del club.

FHL è un fantasy game manageriale costruito sulla storia di una società calcistica. Il progetto nasce con US Catanzaro 1929 come Partner Ufficiale, è gratuito ed è riservato agli abbonati di Alè Catanzaro, che mette a disposizione quattro piani di abbonamento.

Nel gioco sono presenti tutti i calciatori che dal 1929 a oggi hanno indossato la maglia giallorossa in almeno una gara ufficiale di campionato. Diventa così possibile costruire formazioni con giocatori appartenenti a periodi differenti, schierando, ad esempio, Pietro Iemmello e Massimo Palanca nella stessa squadra.

L’utente assume il ruolo di manager-allenatore e parte dalla creazione della propria squadra, scegliendone nome, colori sociali, logo, stadio e maglia. Successivamente dovrà occuparsi della rosa e delle diverse fasi della stagione: calciomercato, gestione dei giocatori, modulo, convocazioni, formazione e strategie di gara. A incidere sulle scelte ci saranno anche infortuni e squalifiche.

A ideare e sviluppare Fantasy History Legends è stato Leonardo La Cava. Alla base del progetto c’è un database dei calciatori che hanno vestito la maglia del Catanzaro in campionato e un algoritmo che assegna caratteristiche tecniche e valori economici utilizzati nelle dinamiche del gioco e del mercato.

L’esperienza si sviluppa attraverso un torneo annuale. Tutti i manager iniziano dalla Lega Qualificazioni, dalla quale prende forma il percorso delle singole squadre. Il sistema comprende quattro livelli di campionato: Prime League, Elite League, Dynasty League e Rising League. A questi si aggiunge la Crow Cup.

La competizione può essere organizzata con un numero di partecipanti che va da 32 a 1024 squadre. Al termine della stagione saranno premiati i primi quattro classificati di ogni Lega e della Crow Cup.

Fantasy History Legends è disponibile esclusivamente su alecatanzaro.com, con passato e presente del Catanzaro riuniti all’interno dello stesso gioco.