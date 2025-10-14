Seconda sconfitta in campionato per il Val Gallico che dal campo del Taverna torna a mani vuote e con il gol decisivo, firmato da Marino, subito negli ultimi istanti di partita. Un inizio di campionato non proprio nelle aspettative del club gallicese, tra le squadre candidate alla vittoria finale, ma nulla è ancora scritto e tutto è recuperabile.

Califano a mente lucida

Non si fasciano la testa dunque dalle parti di Gallico e, tra quelli, c'è sicuramente il co-presidente Gianluca Califano: «Il risultato è bugiardo e non rispecchia affatto quanto realmente prodotto in campo. Abbiamo dominato la gara in lungo e in largo, con buoni fraseggi e tante occasioni da rete create, tra cui due traverse e diverse conclusioni a colpo sicuro neutralizzate dal portiere casalingo, che, con autentiche prodezze ci ha impedito di trovare la rete del meritato vantaggio. Ovviamente onore al Taverna che ha giocato a denti stretti trovando il gol, per noi, dal sapore di beffa, all’ultimo minuto».

Crederci e ripartire

Insomma, sicuramente una classifica che non rispecchia il valore di questo gruppo e quanto realmente espresso in campo. Su questo si sofferma ancora lo stesso Califano: «La classifica è deficitaria, ma sono certo che risaliremo la china. Conoscendo la nostra situazione interna mi aspettavo questo momento di precarietà, poiché abbiamo attraversato un periodo molto complesso a causa di una serie di innumerevoli eventi sfortunati. Abbiamo affrontato finora tutte le gare in situazione di emergenza pagando oltremodo le assenze. Il grave infortunio di Carvajal ha compromesso il nostro cammino; perdere un elemento del genere non è cosa da poco e l’intero ambiente ne ha risentito sotto il profilo tecnico e mentale. Chi, però, sta scendendo in campo, non sta affatto demeritando, sembra piuttosto che al momento il nostro campionato sembra stregato. Abbiamo fiducia in questo gruppo e nella guida tecnica. Cercheremo di fare uno sforzo come società sul mercato, cercando di aggiungere qualcosa all'organico, per controbilanciare le assenze impreviste».

Prossimo appuntamento, sabato, in casa contro il Taurianova.