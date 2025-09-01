«Sono un uomo di pace, mi auguro che la pace ci sia in tutto il mondo, fa male al cuore vedere civili e bambini che lasciano la vita; dopo però facciamo un altro mestiere, il presidente Gravina si sta dando da fare per trovare soluzioni per riuscire a fare la gara a Udine con Israele in modo perfetto».

Lo ha detto il neo ct Gennaro Gattuso durante la prima conferenza a Coverciano in vista della gara Italia-Israele in programma il prossimo 14 ottobre a Udine, valida per le qualificazioni ai mondiali.

«Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare, purtroppo c'è una guerra in atto e questo fa male», ha rimarcato Gattuso.