Undici giornate, undici vittorie e un dominio assoluto che sta riscrivendo le gerarchie del campionato di Promozione B. La Bovalinese viaggia a punteggio pieno, forte del miglior attacco del torneo (35 reti realizzate) e di una difesa praticamente impenetrabile, capace di incassare appena tre gol in tutta la stagione. A fotografare il momento magico della formazione amaranto è il portiere Giorgio Galluzzo, intervenuto ai microfoni di LaC News24 per analizzare i segreti di una partenza record.

Il salto di qualità e il lavoro della società

Nonostante numeri da capogiro, nello spogliatoio amaranto regna l'equilibrio. «Siamo consapevoli del fatto che stiamo facendo grandi cose, rimaniamo però con i piedi per terra anche se tale ritmo non è una sorpresa» ha spiegato Galluzzo, ormai una colonna del club. Il numero uno ha poi sottolineato i meriti della dirigenza nell'aver colmato le lacune della passata stagione: «Io sono qui da quattro anni e posso dire che la società non ci ha mai fatto mancare nulla. Lo scorso anno probabilmente ci è mancato quel pizzico di esperienza in più, quest'anno invece sono stati inseriti giocatori importanti ed esperti che hanno alzato il livello».

Una difesa blindata da nove gare

Uno dei dati più impressionanti della marcia della Bovalinese riguarda la tenuta difensiva: la porta amaranto è infatti imbattuta da ben nove turni consecutivi. Un risultato frutto della cura maniacale dei dettagli da parte dello staff tecnico. «Col mister lavoriamo molto sulla fase difensiva, essendo lui un ex difensore» ha confermato il portiere. «Siamo forti e lo sappiamo, ma non per questo ci culliamo: molte volte abbiamo fatto di necessità virtù, dimostrando anche grande capacità di adattamento».

Verso il big match di Polistena

Domenica il calendario mette di fronte alla capolista un esame di maturità pesantissimo: la trasferta sul campo dello Sporting Polistena, secondo in classifica a cinque lunghezze di distanza. Un eventuale successo lancerebbe la Bovalinese a +8 già a fine novembre, ma Galluzzo invita alla calma: «Parlare di fare il vuoto a fine novembre suona male, anche se abbiamo già vinto su campi difficili come Africo e Roccella. Crocevia ne abbiamo già superati e questo sarà uno dei tanti. A parte le gare contro Val Gallico e Catona, dove abbiamo incontrato qualche difficoltà, tutte le altre le abbiamo dominate».