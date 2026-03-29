La Smile Cosenza Pallanuoto è ufficialmente Campione d’Europa. La formazione rossoblù ha conquistato la Conference Cup femminile battendo in finale 14-13 il CN Sant Feliu, avversario già superato nella fase a gironi, e ha scritto una pagina indimenticabile per la propria storia e per quella della pallanuoto italiana.

Il successo continentale arriva al termine di un percorso semplicemente impeccabile. La squadra cosentina ha chiuso la competizione senza sconfitte, imponendosi con continuità, personalità e qualità, fino all’atto conclusivo che ha certificato il valore di un gruppo capace di impressionare per maturità, intensità e spirito vincente. Una coppa meritatissima, costruita partita dopo partita, che vale ancora di più perché rappresenta un traguardo storico e un motivo di orgoglio per tutto il movimento.

La vittoria della Cosenza Pallanuoto porta con sé il peso e il prestigio delle grandi imprese. Diventare Campione d’Europa non è mai frutto del caso, ma della programmazione, del lavoro quotidiano e della capacità di affrontare ogni ostacolo con lucidità e coraggio. La Smile lo ha fatto con autorevolezza, mostrando sempre una chiara identità di gioco e una forza mentale da grande squadra.

Dietro questo straordinario risultato c’è la mano di mister Occhione, guida carismatica e competente, capace di trasmettere serenità, intensità e fiducia all’intero gruppo. La sua impronta si è vista in ogni scelta, in ogni gestione della gara, in ogni reazione nei momenti più delicati. La squadra ha sempre dato la sensazione di sapere cosa fare, quando accelerare e come soffrire, qualità che in una finale europea fanno la differenza.

Determinante, inoltre, anche il contributo del preparatore atletico Gianmarco Manna, il cui lavoro ha accompagnato la squadra lungo un cammino di altissimo livello. Tenuta fisica, brillantezza e continuità di rendimento sono stati elementi centrali in una cavalcata europea da incorniciare, culminata con una coppa che premia l’intera struttura della società.

Per la Smile Cosenza Pallanuoto questo non è soltanto un trofeo. È la certificazione di una crescita costante, la consacrazione di un progetto serio e ambizioso, la conferma che anche da Cosenza può partire una storia capace di arrivare sul tetto d’Europa.

Guardando al match, fonodamentale l’apporto sotto rete di Federica Morrone, autrice di 5 gol. Poker per Iva Rozic, tripletta per Nikki Mejier e un acuto a testa per Maria Misiti e Anneliese Marie Miller. Non c’è dubbio alcuno che insieme al resto della squadra stasera faranno festa fino a notte fonda per i locali di Atene con la Conference Cup meritatamente sul tavolo.