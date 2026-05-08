Tutto rimandato a gara-3, in casa, domenica ma sicuramente non al PalaCalafiore e questa è una notizia. Domenica sarà un match da dentro o fuori. Non si può fallire

Sei incontri su otto rimandati tutti a gara-3. I play-off di Serie B interregionale confermano la propria imprevedibilità. Su sei partite, come detto, si ribalta l’esito di gara-1 e, ad eccezione di Matera unica squadra qualificata del girone F ai quarti, e Ragusa, eliminata dall’Angri, tutte le vincenti di domenica scorsa, pagano dazio nel secondo appuntamento della off-season.

Ed anche la Redel Viola non riesce a chiudere i conti al PalaMiwa di Benevento, soffrendo l’avvio forte dei padroni di casa e frenando la rimonta proprio sul più bello. Non sono serviti i 14 punti a testa messi a segno dalla coppia Laganà-Fiusco e le doppie cifre di Maresca, Clark e del rientrante Laquintana. A proposito, sugli spalti anche Achille Polonara venuto a salutare il suo amico Vanni, a pochi giorni di distanza dal sofferto addio al Basket.

Padroni di casa che hanno messo in mostra un Murolo ispiratissimo da 3 (18 punti con 6 triple) e la solidità di Acosta (21) sotto le plance, insieme alle doppie di Rianna, Iommelli e Giacomi.

L’avvio sprint della Miwa costringe i neroarancio ad inseguire. I canestri di Laganà, nel secondo periodo, portano i reggini fino al -3. Al rientro dall’intervallo lungo le tre bombe di Fiusco riportano la Viola in vantaggio, ma Bongiovanni prima e Murolo poi, firmano il nuovo allungo dei ragazzi di Parrillo. Nell’ultimo periodo salgono in cattedra anche Maresca e Laquintana, ma Acosta si prende la scena, con punti pesanti e decisivi che chiudono la contesa.

Tutto rimandato allora a gara-3, a Reggio Calabria, sicuramente non al PalaCalafiore e questa è una notizia. Domenica sarà un match da dentro o fuori, domenica non si può fallire.

Miwa Benevento – Redel Viola Reggio 84-77

(22-15/49-41/69-56)

Miwa Benevento: Rianna 10, Di Zuzio, Bongiovanni 8, Iommelli 13, Acosta 21, Murolo 18, Romano, Di Febo 2, Giacomi 12, Miraglia. All. Parrillo

Redel Viola Reggio: Fiusco 14, Agbortabi, Marangon 2, Laganà 14, Fernandez 4, Zampa 2, Marini 8, Maresca 11, Clark 10, Laquintana 12. All. Cadeo

Arbitri: Mogavero di Bellizzi (SA) e Mandato di San Nicola La Strada (Ce).