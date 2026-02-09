La Vigor Lamezia sembra aver trovato ormai la giusta quadra e il giusto equilibrio e, in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Serie D (girone I) infila la sua quarta vittoria consecutiva senza peraltro subire reti. Annichilito il fanalino di coda Paternò, con i biancoverdi di mister Mancini che si impongono con uno straripante e tennistico 6-0.

Parla La Malfa

Nella conferenza stampa post partita si è espresso l'allenatore in seconda, Francesco La Malfa: «Un 6-0 non si vede tutte le domeniche, noi siamo contenti perché è un momento in cui la Vigor Lamezia è in salute e inoltre i ragazzi si meritano questi risultati perché hanno sempre lavorato da veri professionisti». Sulla gara: «La nostra preoccupazione era quella di affrontare l'ultima in classifica con un calo di tensione, i ragazzi però si sono dimostrati seri e professionali. Spero che questo momento continui, in vista delle prossime due difficili partite contro Nissa e Reggina».

Una Vigor Lamezia che sembra rinata: «Negli ultimi due mesi sono cambiate tante cose soprattutto nel modo di lavorare, di conseguenza i ragazzi hanno capito la situazione in cui eravamo e si sono messi a disposizione. Un elogio va fatto anche al preparatore atletico Rigitano poiché sta facendo la differenza, aveva previsto che prima o poi dovevamo esplodere e così è stato».