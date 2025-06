Il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre edizioni con Emirates Team New Zealand ha concluso la sua collaborazione con l’attuale Defender. Ha conquistato la Coppa nel 2017, difendendola poi con successo nel 2021 e 2024

Colpo sensazionale di Luna Rossa in vista dell’America’s Cup 2027 che si svolgerà a Napoli. Il team italiano ha annunciato l'ingresso in squadra di uno dei fuoriclasse della vela: Peter Burling entra a far parte del team di Luna Rossa.

Il trentaquattrenne timoniere neozelandese, vincitore delle ultime tre edizioni di Coppa America, arriva nel team italiano due mesi dopo aver concluso, di comune accordo, la sua collaborazione con l'attuale Defender Emirates Team New Zealand, con il quale ha conquistato la Coppa nel 2017, difendendola poi con successo nel 2021 e 2024.

Burling che ha conquistato tre medaglie olimpiche (oro a Rio 2016 e argento a Londra 2012 e Tokio 2021) e sei campionati mondiali nella classe 49er, e di tre edizioni consecutive di America's Cup, con la sua esperienza, non solo sul piano sportivo e velico, sarà fondamentale per Luna Rossa anche sotto il profilo tecnico e dello sviluppo. Il progetto America’s di Luna Rossa è partito… davvero alla grande!