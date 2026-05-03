Il tecnico, dopo quella del 2019, completa un’altra cavalcata alla guida della formazione cosentina con cui ha stretto un legame inossidabile e storico: nessuno ha vinto come lui sulla panchina dei granata

La Morrone mantiene la promessa e scrive una pagina importante della propria storia sportiva, conquistando la promozione in Eccellenza al termine di una stagione esaltante. Dopo l’amarezza della retrocessione del 2024, i granata hanno reagito con determinazione, programmando, e centrando l’obiettivo del ritorno nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Un percorso costruito con pazienza e visione, iniziato nel 2015 e proseguito anche nei momenti più difficili. Il presidente Raffaele Pizzino, coadiuvato dai dirigenti Spadafora e Perrone, ha avuto il merito di affidare la panchina a Lorenzo Stranges, tecnico già protagonista nel 2019 della storica promozione della squadra cosentina. Una scelta rivelatasi ancora una volta azzeccata: da oggi è il più vincente della storia del club.

Il binomio tra società e allenatore si è confermato solido e ambizioso: Stranges ha saputo guidare la squadra con esperienza e lucidità, conducendola a un nuovo traguardo prestigioso. Il ritorno della Morrone in Eccellenza rappresenta così non solo un successo sportivo, ma anche la conferma di un progetto costruito nel tempo.

Morrone in Eccellenza, cavalcata vincente

Decisiva la vittoria odierna per 6-1 contro il Rende, che ha sancito matematicamente il primato nel girone A di Promozione. Un successo che ha fatto da ciliegina sulla torta a una cavalcata entusiasmante, caratterizzata da continuità e qualità di gioco.

La Morrone ha dovuto fare i conti con la resistenza del Sersale e del Mesoraca, rivali diretti nella corsa alla prima piazza, capaci di tenere vivo il duello fino alle ultime giornate. Solo nel finale i granata sono riusciti a fiaccare definitivamente gli avversari, dimostrando maggiore solidità e determinazione. Due i protagonisti che hanno bissato la galoppata del 2019: il roccioso difensore centrale Simone Scarnato e il centrocampista Luca Raimondo, fedelissimi di Stranges.

Proprio Stranges, tuttavia, è il volto di questa affermazione. Allenatore operaio amante del bel calcio, ha garantito gol e geometrie a testimonianza che la sua filosofia sia corretta: vincere divertendo è possibile in ogni categoria. La città di Cosenza festeggia la promozione della Morrone in Eccellenza, un fiore all’occhiello sportivo che da anni coniuga la valorizzazione del vivaio ai risultati della prima squadra.