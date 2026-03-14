Allo stadio Euganeo è tutto pronto per Padova-Catanzaro, sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie B, con calcio d’inizio fissato alle 15:00. I biancoscudati cercano punti importanti davanti al proprio pubblico per restare agganciati alla parte centrale della classifica e provare a rientrare nel discorso playoff in questo finale di stagione. Dall’altra parte c’è un Catanzaro che sta vivendo un momento magico, in piena fiducia, attualmente nelle zone alte della graduatoria e determinato a consolidare la propria posizione nella corsa agli spareggi promozione. Tutti gli aggiornamenti.

Primo tempo

1’ – Calcio d’inizio. I padroni di casa giocano il primo pallone.

3’ – Di Mariano, per i padroni di casa, ci prova dalla distanza ma spara altissimo.

6 ‘ – Destro non perfetto di Faedo per il Padova su una respinta di Pigliacelli. Il tiro impatta sul terreno e vola alto.

17’ – Gol del Catanzaro. Doppia torre su un lancio, prima di Iemmello e poi di Pittarello, per servire Alesi sulla trequarti. Il giovane talento giallorosso controlla, procede palla al piede e dal limite conclude forte, Sorrentino tocca ma non può nulla. Padova 0, Catanzaro 1.

Le formazioni ufficiali

PADOVA (4-4-2): Sorrentino; Belli, Villa, Perrotta, Faedo; Capelli, Fusi, Varas, Di Mariano; Bortolussi, Caprari. A disposizione: Mouquet, Fortin, Crisetig, Seghetti, Boi, Lasagna, Di Maggio, Favale, Silva, Pastina, Giunti, Buonaiuto. All. Andreoletti

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Fellipe Jack, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Rispoli, Koffi, Frosinini, Di Francesco, Buglio. All. Aquilani

Direttore di gara: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (assistenti Garzelli-Pistarelli, quarto uomo Gavini VAR Rutella, AVAR Paterna)