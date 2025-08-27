Il dirigente, vicino all’accordo, ha rifiutato l’incarico. Tra i possibili candidati spunta Antonino Laganà, già con esperienze in D e nel settore giovanile del club siciliano

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta del Sud, è arrivata la fumata nera tra il Messina e Antonio Palermo. Il dirigente cosentino, che sembrava ormai a un passo dalla firma come nuovo direttore sportivo del club peloritano, ha deciso di declinare l’offerta.

Palermo ha confermato di essere stato vicino all’accordo con la società, spinto dall’entusiasmo di una piazza che, nonostante penalizzazioni e difficoltà, conserva grande prestigio. Il dirigente aveva già messo in conto innesti importanti, come l’attaccante Danti e il difensore Ortiz, e si era detto pronto ad affrontare anche la pesante penalizzazione in classifica. Da quello che si apprende, però, le strategie societarie sarebbero cambiate in corsa: non più direttore sportivo, bensì responsabile dell’area tecnica. Un ridimensionamento che Palermo ha ritenuto inaccettabile: «Non ho mai avuto bisogno di tutor e non comincerò adesso», le sue parole riportate dalla Gazzetta del Sud.

A questo punto, resta aperto il nodo del mercato giallorosso. Il nome in pole per sostituire Palermo è quello del reggino Antonino Laganà, reduce dall’esperienza al San Luca e con un passato nelle giovanili del Messina nella stagione 2016/2017. Intanto il direttore generale Giuseppe Pedito sta portando avanti i contatti in autonomia, mentre per la panchina resta in bilico la posizione di Eduardo Imbimbo: non è escluso un clamoroso ritorno di Simone Banchieri.