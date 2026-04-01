Le atlete cosentine sono state presenti martedì alla Cittadella regionale di Catanzaro dopo il successo ad Atene. Consegnate targhe celebrative e medaglie, con l’impegno di trasformare la vittoria in volano per tutto lo sport regionale

La Smile Cosenza Pallanuoto è stata accolta martedì pomeriggio con tutti gli onori presso la Cittadella regionale di Catanzaro dall’assessore allo Sport, Eulalia Micheli, dopo la conquista della European Aquatics Water Polo Conference Cup Women 2025/2026 ad Atene.

Le atlete, accompagnate dal presidente Francesco Manna e dal dirigente e legale della società Andrea Borsani, hanno portato in Calabria la coppa e le medaglie che sanciscono un trionfo senza precedenti per la pallanuoto femminile calabrese. L’incontro si è svolto in un clima di entusiasmo e orgoglio istituzionale, sottolineando il valore del risultato al di là dell’ambito sportivo.

«Questo straordinario risultato rappresenta non solo un traguardo sportivo di altissimo livello, ma anche un esempio concreto di impegno, determinazione e spirito di squadra – ha dichiarato l’assessore Micheli –. Le nostre atlete hanno portato in alto il nome del territorio, dimostrando come passione e sacrificio possano condurre a successi internazionali di grande prestigio. A nome dell’intera Regione, rivolgo loro le più sentite congratulazioni e ringrazio per averci regalato un momento di grande emozione e orgoglio collettivo. Continueremo a sostenere lo sport in tutte le sue forme, consapevoli del suo valore educativo, sociale e culturale».

Nel corso della cerimonia, la Regione Calabria ha consegnato targhe celebrative alla dirigenza e a tutte le atlete, riconoscendo il valore del percorso sportivo come patrimonio dell’intero movimento regionale.

«Apprezziamo molto l’accoglienza della Regione e l’attenzione personale dell’Assessore Micheli – ha sottolineato Andrea Borsani –. Questo successo storico deve essere visto come semina, non come raccolto, e può diventare un volano per la crescita dello sport in tutta la Calabria».

Borsani ha inoltre evidenziato le criticità strutturali della regione, in particolare legate agli impianti sportivi, auspicando che il territorio possa candidarsi a ospitare eventi internazionali: «Dopo la coppa, sarebbe un sogno organizzare un girone di qualificazione europeo in Calabria».