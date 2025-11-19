Ancora un successo, il quarto consecutivo, per la Smile Cosenza Pallanuoto che travolge la Locatelli Genova (20-7) continuando a sostare nei quartieri alti della classifica. Un avvio di campionato entusiasmante per le ragazze cosentine che nelle prime sette giornate di campionato hanno conquistato cinque vittorie e due sole sconfitte (Trieste e Rapallo).

Il punteggio finale di 20-7 (parziali 7-3, 5-0, 5-1, 3-3) racconta un divario netto tra le due formazioni, con una partita di fatto già chiusa al termine dei primi due tempi. Le genovesi solo nell’ultima frazione riescono a chiudere in parità. Il “setterosa” cosentino, dopo i successi ottenuti in Conference Cup, continua a ottenere risultati importanti nel massimo campionato nazionale.

La Smile Cosenza Pallanuoto è scesa in acqua con Nigro, Citino (5), Giuffrida, Mejier (5), Misiti (1), Malluzzo, Morrone (3), Miller (1), Rozic (1), Zaffina, Occhione (1), Santapaola (3), Marigliano. Una prova convincente, condita dalle prestazioni “maiuscole” di Citino e Mejier, autrici di cinque reti ciascuno, che hanno trascinato la squadra cosentina verso un successo che non è mai stato in discussione.