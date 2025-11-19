Ancora un successo, il quarto consecutivo, per la Smile Cosenza Pallanuoto che travolge la Locatelli Genova (20-7) continuando a sostare nei quartieri alti della classifica. Un avvio di campionato entusiasmante per le ragazze cosentine che nelle prime sette giornate di campionato hanno conquistato cinque vittorie e due sole sconfitte (Trieste e Rapallo). 

Sport

Conference Cup di Pallanuoto, Smile Cosenza senza problemi: 16-3 alla Stella Rossa

Redazione
Conference Cup di Pallanuoto, Smile Cosenza senza problemi: 16-3 alla Stella Rossa

Il punteggio finale di 20-7 (parziali 7-3, 5-0, 5-1, 3-3) racconta un divario netto tra le due formazioni, con una partita di fatto già chiusa al termine dei primi due tempi. Le genovesi solo nell’ultima frazione riescono a chiudere in parità. Il “setterosa” cosentino, dopo i successi ottenuti in Conference Cup, continua a ottenere risultati importanti nel massimo campionato nazionale.

Sport

Smile Cosenza Pallanuoto, successo netto (21-3) sullo Jadran e qualificazione al turno successivo di Conference Cup

F.R.S.
Smile Cosenza Pallanuoto, successo netto (21-3) sullo Jadran e qualificazione al turno successivo di Conference Cup

La Smile Cosenza Pallanuoto è scesa in acqua con Nigro, Citino (5), Giuffrida, Mejier (5), Misiti (1), Malluzzo, Morrone (3), Miller (1), Rozic (1), Zaffina, Occhione (1), Santapaola (3), Marigliano. Una prova convincente, condita dalle prestazioni maiuscole” di Citino e Mejier, autrici di cinque reti ciascuno, che hanno trascinato la squadra cosentina verso un successo che non è mai stato in discussione.