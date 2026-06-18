Guido Pagliuca si allontana dalla panchina del Catanzaro. Il tecnico, tra i profili valutati dal direttore sportivo Ciro Polito per raccogliere l'eredità di Alberto Aquilani, è stato infatti avvistato ieri pomeriggio a Cesena, dove avrebbe incontrato nuovamente il direttore sportivo bianconero Andrea Mancini per definire gli ultimi dettagli di un possibile accordo. A riportarlo è Il Resto del Carlino, secondo cui la fumata bianca non sarebbe ancora arrivata soltanto perché manca il via libera definitivo del board americano che controlla il club romagnolo. Una parte della proprietà continuerebbe infatti a sostenere la candidatura di Ashley Cole, nonostante il deludente rendimento ottenuto nelle ultime settimane della passata stagione e le contestazioni manifestate dalla tifoseria. L'incontro tra Pagliuca e Mancini rappresenta comunque un segnale importante e rafforza l'ipotesi di un approdo dell'ex allenatore della Juve Stabia in Romagna. Uno scenario che rischia di chiudere definitivamente la porta al Catanzaro, che nelle scorse settimane aveva inserito il tecnico tra i principali candidati per la propria panchina.

Il club giallorosso, reduce dal rinnovo fino al 2028 del direttore sportivo Polito, è entrato nella fase cruciale della programmazione della nuova stagione. Al momento il nome che continua a raccogliere i maggiori consensi sarebbe quello di Davide Possanzini. L'allenatore del Mantova viene considerato il profilo più aderente all'identità tecnica che la società intende preservare: un calcio propositivo, fondato sulla costruzione del gioco e sulla valorizzazione dei giovani.

Parallelamente prosegue il lavoro sul mercato. Al centro dell'attenzione c'è il futuro di Costantino Favasuli, protagonista dell'ultima stagione in giallorosso e finito nel mirino di diversi club di Serie A. Oltre agli interessamenti già emersi da parte di Sassuolo, Roma e Juventus, nelle ultime ore si sarebbe aggiunta anche l'Atalanta. Prima la scelta dell'allenatore, poi l'accelerazione sulle operazioni in entrata e in uscita. Questa la linea seguita dal Catanzaro, che punta a costruire il nuovo corso senza fretta ma con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita avviato nelle ultime stagioni.