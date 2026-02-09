Continua a correre senza sosta il campionato di Eccellenza che, nel week end appena trascorso, ha visto l'archiviazione anche del ventesimo turno. Tra rilanci e riscatti, quanto accaduto è raccontato come sempre dalla redazione di LaC News24 attraverso la stesura della top 11. Una vittoria che pesa quella del Praiatortora in casa della Reggioravagnese e, anche per questo, mister Salvatore Viscardi si merita lo scettro di migliore allenatore della settimana.

La difesa

Un pomeriggio dove sono successe tante cose, tra cui il gol vittoria del Praiatortora arrivato dalla... porta. Ivan Piccioni, infatti, regala i tre punti ai tirrenici allo scadere. Nel 3-4-3 di base il terzetto di difesa è composto da Mazzotta della Paolana, spina nel fianco per l'Isola Capo Rizzuto, da Fiumara che offre sicurezza alla retroguardia della Palmese e infine da Panza che ha condotto una gara attenta nello 0-0 della sua Rossanese.

Il centrocampo

A centrocampo si rivede l'estro e il talento di Julian Leonori, autore di una doppietta nella vittoria del Trebisacce. Ritorna anche Filì della Virtus Rosarno che sta sempre di più prendendosi le chiavi del centrocampo amaranto. Due generazioni a confronto, infine, se si mettono a paragone l'esperienza di Clasadonte con il futuro roseo del gioiellino Veron, in forza al Bocale.

L’attacco

Nel tridente offensivo spicca ancora una volta il possente Leirosa, tra gli artefici della vittoria della capolista e autore del gol che ha aperto le marcature. La Paolana si gode Sidoti, doppietta che ha affondato l'Isola Capo Rizzuto, mentre chiude il tridente Furina dello Stilomonasterace.