Un nuovo modo di privilegiare lo sport, una nuova, vibrante onda sportiva sta travolgendo Cassano All'Ionio e il suo epicentro si trova sul campo di calcio a 5. La Polisportiva Cassano All'Ionio, guidata dal suo energico presidente Francesco Di Bello, sta vivendo un momento magico traghettando l'entusiasmo della città nel ben più competitivo campionato di Serie C2, Girone A.

Un risultato tutt'altro che scontato. La società è nata appena un anno fa ma la sua crescita è stata esponenziale e determinata, una splendida realtà grazie alla visione e alla leadership di Di Bello che ha saputo creare da zero una struttura solida e imprimere un ritmo vincente alla squadra fin dalle prime battute. Dopo l’affaccio nel campionato di Serie D, la Polisportiva ha coronato la stagione con una storica promozione trionfando negli intensi e meritati playoff. Un'impresa che ha fatto esplodere di gioia il neonato gruppo di tifosi e ha segnato l'inizio di una nuova era sportiva.

Ma quello che tanti predicano in quanto allo spirito sportivo e alla sana competizione, spesso principi lontani dalla realtà, a prescindere dalla classifica, non è solo un fatto di risultati sul campo, ma un vero e proprio fenomeno sociale che sta convergendo la passione sportiva cittadina verso questa “nuova” disciplina. Intorno alla squadra si è creato un nutrito, fedele e caloroso gruppo di supporters, che segue ogni partita, in casa e spesso anche in trasferta, con bandiere e cori incessanti trasformando le gare casalinghe in autentiche feste.

L'ambiente è familiare e coinvolgente e la grande simpatia che la Polisportiva sta fomentando a Cassano si respira nell’aria. Dalle famiglie ai giovani, la gente si riconosce nell'impegno, nella trasparenza del progetto e nella determinazione di una squadra giovane ma ambiziosa che onora la maglia biancoazzurra ad ogni fischio d'inizio. Il futsal, con il suo ritmo incalzante, la velocità delle azioni e le emozioni continue garantite dalle continue inversioni di fronte, ha saputo conquistare definitivamente il cuore degli ionici, che vedono nel club di Di Bello un simbolo sportivo e di sano orgoglio locale.

Un segnale tangibile e fondamentale della fiducia che il progetto sta riscuotendo va oltre il campo da gioco e si estende al tessuto economico della città. Diverse attività commerciali di Cassano All'Ionio e del comprensorio hanno prontamente deciso di sostenere la nuova società con sponsorizzazioni, partnership e iniziative congiunte. Questo supporto economico e morale non fa che rafforzare il legame indissolubile tra la Polisportiva e la comunità dimostrando che il calcio a 5 può e deve essere un motore di promozione territoriale e di valorizzazione delle eccellenze locali.

Con la squadra ora impegnata a competere a testa alta in Serie C2, il presidente Di Bello e tutto lo staff tecnico e dirigenziale hanno un obiettivo chiaro, quello cioè di consolidare il progetto, garantire stabilità e, soprattutto, portare avanti quell'onda positiva di entusiasmo e unità che ha reso la Polisportiva Cassano All'Ionio, nel suo fiero biancoazzurro, una bella realtà sportiva.