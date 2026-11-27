Dalle parole ai fatti. Dopo l’intervista rilasciata a LaC News24 dal patron Filippo Cogliandro alla vigilia della sfida con la DB Rossoblù, la Pro Pellaro ha scelto di affidare ai propri canali ufficiali un messaggio ben preciso: la partita di domenica al San Vito-Marulla non sarà soltanto un appuntamento di campionato, ma anche un’occasione per rinnovare il ricordo di Denis Bergamini. La società reggina ha infatti pubblicato online una locandina dedicata allo storico calciatore del Cosenza. L’immagine è costruita intorno al volto di Bergamini e alla scritta «Denis Vive». Ma il ricordo non resterà soltanto sulla locandina. La Pro Pellaro ha fatto sapere che prima dell’inizio della partita renderà omaggio a Denis Bergamini, così come farà la DB Rossoblù. Un momento condiviso dalle due società per ricordare una figura profondamente legata alla storia della città di Cosenza.

La scelta della Pro Pellaro arriva dopo le parole di Cogliandro, che ai microfoni del nostro network aveva sottolineato il valore umano e sportivo del compianto attaccante, definendolo un riferimento per chi ama il calcio. La società reggina ha poi accompagnato la locandina con il messaggio: «Domenica di calcio, domenica di memoria».

Sul campo, però, ci sarà una partita importante. La DB Rossoblù arriva al confronto da capolista imbattuta, mentre la Pro Pellaro è tra le squadre che inseguono il vertice. Una sfida di Eccellenza che mette dunque in palio punti pesanti, ma che al Marulla avrà anche un significato particolare. Prima del fischio d’inizio, entrambe le società renderanno omaggio a Denis Bergamini. Poi sarà il campo a parlare.