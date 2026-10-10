Il Corigliano è da solo in vetta al girone A di Promozione. Nella quarta giornata la squadra ionica ha battuto 1 a 0 in casa il Kratos Bisignano ed è salita a 12 punti, mentre il Cassano Sybaris non è andato oltre il 2 a 2 sul campo del San Fili ma con il risultato ancora congelato per il ricorso che gli ospiti hanno presentato circa una presunta posizione irregolare di un calciatore del San Fili. I cassanesi, con il risultato ottenuto sul campo, sono secondi a quota 10 con il Rocca di Neto, che ha superato 3 a 0 il Mesoraca e li precede per differenza reti.

Domenica le due squadre si affrontano allo stadio “M. Rende” del Polisportivo 1° maggio di Castrovillari, con il secondo posto in palio. Il Cassano Sybaris torna così a cambiare sede per le partite interne, dopo aver giocato le altre gare interne all’”Amerise” di Trebisacce. Il restyling del manto in erba naturale del proprio stadio sta creando alla società grossi disagi, anche economici, per i costi legati all’uso degli altri impianti. I biancoazzurri arrivano dal pareggio di San Fili, il Rocca dal 3 a 0 interno sul Mesoraca.

La capolista Corigliano Marca gioca a Scalea, sul campo dell’ultima in classifica. I tirrenici sono a meno due per la penalizzazione di 3 punti decisa dal Tribunale federale territoriale e domenica scorsa hanno perso 3 a 1 a Rende.

La Soccer Montalto è quarto con 9 punti dopo il 3 a 2 sul campo del P. Donato Taverna e va a Campora. Ottavi a quota 4, i padroni di casa hanno vinto 2 a 0 sul campo della Silana nell’ultimo turno. Un punto più giù c’è il Cotronei, fermato sull’1 a 1 in casa dallo Scandale, che giocherà contro l’Acri al comunale “Città di Corigliano” di contrada Brillia. È lì che la squadra acrese disputa le gare interne, per i lavori di rifacimento del proprio terreno in erba naturale. L’Acri ha 2 punti, è quattordicesimo e arriva dallo 0 a 0 di Bisignano.

A 8 punti c’è anche il City Rende, che dopo il 3 a 1 sullo Scalea va a Mesoraca. I crotonesi hanno 3 punti e domenica hanno perso a Rocca di Neto. A Bisignano si gioca il derby, con il Kratos nono a quota 4 dopo la sconfitta di Corigliano e il Bisignano settimo con 7 punti dopo lo 0 a 0 con l’Acri.

Il San Fili, decimo con 4 punti dopo aver fermato il Cassano Sybaris, riceve il P. Donato Taverna, dodicesimo con 3 e sconfitto in casa dal Soccer Montalto. Chiude il turno la sfida tra Scandale e Silana. I padroni di casa hanno preso a Cotronei il loro unico punto, la Silana ne ha 3 e arriva dal ko interno con il Campora.



Il quadro completo del quinto turno



- Campora – Soccer Montalto

- Cassano Sybaris – Rocca di Neto

- Kratos Bisignano – Bisignano

- Mesoraca – City Rende

- San Fili – P. Donato Taverna

- Scalea – Corigliano Marca

- Scandale – Silana

- Acri – Cotronei