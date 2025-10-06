I tre attaccanti segnano e trascinano rispettivamente Cassano Sybaris, Altomonte e Kratos. Prima gioria per i rossoneri che in 8 contro 10 battono l’Amantea grazie a un gol del centrocampista. Ecco i migliori della quarta giornata

Ventotto gol realizzati, tre vittorie casalinghe, un pareggio e quattro successi per le squadre in trasferta. Sono questi alcuni dei numeri che chiudono anche la quarta giornata del girone A di Promozione.

Come di consueto – anche per questo turno – abbiamo stilato la formazione ideale. Tra i pali c’è il ritorno di Alfonso Rugna: per il portiere del Corigliano è la seconda volta stagionale nella nostra formazione. Nel match in trasferta contro il Kratos, Rugna è stato tra i protagonisti positivi, facendo buona guardia alla sua porta, perforata durante il match solo da Gimenez (anche lui nella Top 11). A rappresentare il Corigliano c’è anche Antonio Olivieri, capitano dei biancazzurri contro i cratensi e soprattutto autore del gol del pari che ha permesso agli uomini di Aita di conquistare un punto d’oro.

La linea difensiva vede per la seconda volta in stagione la presenza di Bacigaluppi del Cotronei e del jolly del Bisignano Antonio Crispino, entrambi a segno ieri. A timbrare il cartellino del gol anche Tormann, possente difensore argentino, presentato in estate dal Rende ma attualmente in forza al Sersale. A centrocampo, Luciano Steger si prende per la terza volta in stagione la maglia da titolare della nostra squadra ideale: il giocatore del Rende, nel 3-1 dei suoi contro il Rocca di Neto, trova il suo quarto centro in campionato. Prima volta – sia nella Top 11 che nel tabellino dei marcatori – per Perrotta della Virtus Acri. Il centrocampista rossonero ha messo a segno la rete dei tre punti nel match vinto dalla squadra di mister Emilio Guido (allenatore della settimana) contro l’Amantea. Per l’Acri – che ha chiuso la sfida in 8 contro 10 – si tratta del primo successo in campionato. Completa la linea mediana, in una posizione da rifinitore, l’eterno Alessio Colosimo: fantasista del Mesoraca che ieri ha aperto le marcature nella vittoria per 2-1 dei crotonesi a Scalea.

In avanti, i colori dominanti sono quelli dell’albiceleste. La linea offensiva è tutta argentina, con Cecreta del Cassano Sybaris (doppietta nel 4-2 contro la Plm Morrone), Perez dell’Altomonte (doppietta nella vittoria in trasferta per 4-2 con il Cotronei) e Luis Gimenez del Kratos, protagonista del momentaneo vantaggio dei bisignanesi contro il Corigliano. Tra le curiosità da segnalare, la terza doppietta stagionale di Perez, attaccante che al momento guida la classifica dei cannonieri con 6 centri.