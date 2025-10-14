Nello scorso fine settimana si è disputata la quinta giornata del campionato di Promozione calabrese. Nel girone A sono stati segnati 19 gol, con sei vittorie casalinghe e tre in trasferta. Nessun pareggio.

Come di consueto, la nostra redazione ha stilato la Top 11, la formazione ideale del turno appena concluso. Negli undici titolari spiccano due difensori del Corigliano, nuova capolista solitaria del girone dopo il 2-0 sul Rende: Pizzoleo e Visciglia. Il primo ha confermato un’ottima prova, mentre Visciglia ha festeggiato anche il gol. A completare la difesa – con Figliuzzi del Rocca di Neto tra i pali – troviamo il centrale del Mesoraca Basile, autore di una delle cinque reti messe a segno dai crotonesi contro la Virtus Acri.

Il Mesoraca piazza nella Top 11 anche Miceli, schierato da noi a centrocampo. Con lui ci sono Trento del Kratos, autore di un gol spettacolare nel 2-0 sul Crotonei, Bonafine, che ha regalato i tre punti all’Altomonte, e Amendola, autore di una doppietta nel 3-0 della Plm Morrone contro l’Union Kroton.

La formazione ideale, guidata in panchina dal tecnico dell’Altomonte Rc Lucio Vaccaro, si completa con l’attacco formato da Deodati del Sersale, Torromino del Rocca di Neto, autore del gol vittoria sullo Scalea, e De Moura, protagonista del successo del Campora nel derby contro l’Amantea.