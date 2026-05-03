La squadra di Stranges chiude in vetta con 69 punti dopo il 6-1 al Rende, e conquista il pass per l’Eccellenza. Play out tra Cotronei e Rende, mentre retrocede l’Amantea. I verdetti dell’utlimo turno della regular season
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Si chiude con la festa della Plm Morrone il campionato di Promozione girone A. Nella 30esima e ultima giornata, i cosentini salutano con un largo 6-1 al Rende e chiudono al primo posto con 69 punti.
Verdetti definiti anche in chiave salvezza: l’Acri di mister Mario Pascuzzo centra l’obiettivo grazie al successo esterno per 2-1 sul campo dell’Altomonte, conquistando la permanenza in categoria. In coda, invece, retrocede direttamente l’Amantea, mentre saranno Cotronei e Rende a giocarsi la permanenza nell’unico play out.
In zona alta, alle spalle della Morrone chiudono appaiate a quota 67 Mesoraca e Sersale: le due formazioni si affronteranno nello spareggio playoff del girone A.
Per quanto riguarda i risultati di giornata, il Mesoraca supera 5-3 il Rocca Di Neto, mentre il Sersale batte 1-0 il Kratos Bisignano. Pari 1-1 tra Bisignano e Scalea. Successo esterno del Cotronei sul campo del Cassano Sybaris, mentre il Corigliano passa 3-0 in casa dell’Amantea. Spettacolo infine tra Union Kroton e Campora, con gli ospiti vittoriosi 4-3.
Classifica finale che conferma Morrone campione (69 punti), seguita da Mesoraca e Sersale (67). Più staccate Cassano (55), Altomonte e Scalea (51). In coda retrocede anche l’Union Kroton, ultimo con 7 punti.