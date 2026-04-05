Il campionato di Promozione A col freno a mano tirato, in occasione della sosta per dare spazio al Torneo delle Regioni e alla Pasqua, per dare poi l'accelerata finale nelle ultime quattro gare che restano. E il finale, di certo, è di quelli da vivere intensamente poiché vede tre squadre pienamente coinvolte per la lotta al primo posto e racchiuse in soli tre punti.

Volata finale

A comandare la classifica è il Sersale con 58 punti e adesso i Lupi giallorossi ci credono davvero. Lunga sosta per la Pasqua dunque e terminata con la vittoria contro l'Amantea. A parlare del cammino giallorosso, ai microfoni di LaC News24, è stato il giovane Giacomo Costa che parte innanzitutto dal fatto se questa pausa arriva o meno al momento giusto: «Da una parte credo che questa sosta sia buona soprattutto per recuperare al 100% le energie e per dare il massimo in queste ultime partite che rimangono, d’altra parte c’è tanta voglia di giocare e terminare questo campionato al meglio».

Quattro giornate alla fine e un botta e risposta intenso insieme a Mesoraca e Morrone: «Sarà un finale ricco di sorprese, io e miei compagni ci impegneremo al massimo per la società e per la città di Sersale che merita tanto».

Il cammino

Un calendario di certo non facile per il Sersale che, al rientro della sosta, inizierà subito con il big match contro il Mesoraca che potrebbe anche essere la sfida decisiva che deciderà la stagione: «Sicuramente sarà uno tra i match decisivi che ci darà anche la possibilità di rimanere in vetta - continua il centrocampista - ma ci sono altre tre partite che non devono essere sottovalutate e vanno giocate con determinazione e intensità».

Diciotto risultati utili di fila non scendono dal cielo, questo forse ha anche aiutato in questa volata. Ecco il pensiero del classe 2005: «Assolutamente sì, ci hanno spinti a credere nei nostri mezzi e nelle nostre potenzialità, credo che questi risultati siano il frutto del lavoro svolto durante gli allenamenti, grazie alla dedizione del mister che ci sprona a migliorare sempre di più e dà la possibilità ad ognuno di noi di esprimerci al meglio in campo».

Clima di concentrazione

Insomma, in casa sersalese si è consapevoli della posta in palio ma, al tempo stesso, la si gestisce al meglio: «Ci stiamo allenando duramente in questa sosta, si respira un’aria di spensieratezza e allo stesso tempo carica di concentrazione per queste ultime gare, più che pressione ognuno di noi dentro di sé auspica al massimo per non avere rimpianti, consapevoli che comunque vada abbiamo dato il meglio di noi in questo campionato».

E infine: «Nulla è ancora certo tutti noi ce lo auguriamo perché quando sei in vetta partita dopo partita ci speri sempre di più, però bisogna rimanere con i piedi per terra e lavorare duramente, dopodiché tireremo le somme».