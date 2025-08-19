Il sentore di campionato adesso inizia a farsi sempre più insistente e, con esso, l'attesa sempre più frenetica. Mancano poco più di dieci giorni all'inizio della stagione sportiva, che prenderà il via il prossimo 31 agosto con la Coppa Italia Dilettanti. Il mercato però rimane sempre in primo piano, come dimostrano anche i numerosi colpi di queste ultime ore, a conferma di come la competitività sia alta. Particolare movimento si è registrato nel girone A di Promozione, con molte squadre alquanto attive.

Si muovono Mesoraca e Cassano Sybaris

Innanzitutto, si sta strutturando sempre di più il nuovo Mesoraca. Massima attenzione ai dettagli per il club amaranto, e non fa eccezione il pacchetto Under: ufficiale l’ingaggio di Simone Longo. Si tratta di un giovane e promettente difensore centrale, classe 2008, in grado anche di fare il terzino. La sua crescita calcistica è iniziata nel settore giovanile della Kennedy, per poi proseguire con gli Allievi della Vigor Catanzaro e successivamente con il Sersale, dove ha consolidato le sue qualità tecniche e tattiche.

Ancora squilli di mercato da parte del Cassano Sybaris. Il club continua a rimanere vigile sul mercato per costruire una rosa competitiva e che possa dire la sua. I colpi in entrata dunque continuano, anche grazie al costante impegno del presidente Giuseppe Azzolino che sta facendo di tutto per consegnare nelle mani di mister Diego Burgo una rosa di qualità.

Tutto fatto dunque per l’attaccante, classe 2004, Ismael Ulises Aquino Quezada. Il ventunenne inizia la sua carriera calcistica nella stagione 2020/21 nell’Under 16 del Mostoles mentre, nella stagione successiva, approda nell’Under 19 dell Urjic Mostoles. Nella stagione 2022/23 eccolo nell’Under 19 dell’Isoba mentre, nella stagione 2023/24, approda in Irlanda dove veste la maglia dello Sligo Rovers. Nella passata stagione l’arrivo in Calabria, vestendo la maglia del Real Trebisacce.

Acri, idea Corbo

Molto attento sul mercato anche il rinnovato Acri che torna nel calcio che conta dopo gli anni di oblio. Il club sta infatti costruendo una rosa che, come primo anno, possa quantomeno mantenere la categoria. Tanti i profili attenzionati e, tra questi, ci sarebbe anche quello di Lorenzo Corbo. Nel mirino, infatti, sembrerebbe esserci il terzino sinistro, classe 2003, che nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Altomonte e Rende. Nella scorsa annata ha indossato la divisa della Soccer Montalto, ma per il ventiduenne è stata una stagione sfortunata e caratterizzata dal pesante infortunio al legamento crociato che lo ha costretto a stare lontano dal rettangolo di gioco per otto mesi. La voglia di rivalsa però è tata e potrebbe sfociare nella nuova avventura rossonera.