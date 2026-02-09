Unica squadra a punteggio pieno nel girone di ritorno del campionato di Promozione B e tredici gol subiti in cinque partite. Continua la forsennata corsa dell'Africo che batte anche il Bianco e guadagna un altro posto in classifica. Finisce 2-0 il match grazie a una doppietta di Fittaioli e adesso la salvezza diretta, che sembrava un miraggio lontanissimo solamente qualche mese fa, adesso è sempre più concreto.

Le parole di Criaco

Tre punti che consentono la formazione africese di guadagnare un altro posto e con la salvezza diretta distante sei lunghezze. Nel post partita, ecco le parole del tecnico Alberto Criaco ai microfoni di LaC News24: «La partita poteva finire con un risultato più rotondo, considerando che abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore con Balde ma, nel complesso, la prestazione è stata più che positiva ed è normale che adesso iniziamo a respirare e a vedere un po' di luce. Siamo a tre punti dal Melito, senza dimenticare che abbiamo ancora indisponibili profili come Bruzzaniti e Piasenzotto».

Scritta un'altra piccola pagina in quella che, a fine stagione, potrebbe essere definita come un'impresa senza precedenti nel calcio dilettantistico regionale: «Abbiamo finito il girone di andata con tre punti e, a memoria, non ricordo un'impresa così ardua. Se riusciamo a salvarci sarà un'impresa che rimarrà negli annali. C'è però ancora tanta strada e tanto da lavorare».