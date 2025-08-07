Con la prima settimana di agosto arriva anche l'inizio della preparazione estiva per molte squadre militanti nei principali campionati dilettantistici. In tutto ciò però c'è un mercato che continua ad andare a mille, in un susseguirsi di news e trattative. Molto fermento innanzitutto nel campionato di Promozione B che, nelle ultime ore, ha registrato colpi davvero importanti, a conferma di come il prossimo campionato sia ancora più difficile e competitivo di quello scorso.

Deliese, colpo colombiano

Colpaccio in entrata innanzitutto per la Deliese. Arriva infatti in amaranto un attaccante di razza, con esperienza internazionale e gol pesanti nel bagaglio: Carlo Alberto Ibarguen Hinojosa. Si tratta di un classe 1995 con una carriera da professionista in Colombia, Ecuador e Messico. Inoltre ha segnato in tutte le competizioni in cui ha giocato: Coppa Libertadores con il Santa Fe; Coppa Sudamericana con l’Independiente Medellìn e l’Equidad Seguros. Conosciuto come “El pistolero” o “El tigre”, Ibarguen è pronto a lasciare il segno anche in Italia.

Ecco le sue prime parole da calciatore amaranto: «Sono rimasto colpito dalla professionalità della società e il mio obiettivo è quello di vincere. Sono pronto a dare il massimo per aiutare i miei compagni. Ai tifosi posso dire che i gol li ho sempre fatti in qualsiasi categoria abbia giocato, e ovviamente non intendo fermarmi in Italia».

Non si ferma lo Sporting Polistena

Ancora colpi da parte dello Sporting Polistena che non ferma il suo mercato in entrata. Ufficiale l’accordo con il centrocampista lussemburghese Alioune Kane, classe 1998. Possente e fisico (185 centimetri) è un centrocampista versatile e dinamico, dotato di una solida visione di gioco. Un altro colpo dunque da parte del direttore sportivo Vincenzo Ciccia che sta allestendo una squadra di tutto rispetto. Ecco le parole del ds: «Alioune Kane si inserisce nel nostro progetto con l’obiettivo di arricchire il centrocampo. La sua capacità di recuperare palloni e avviare le transizioni rapide, risponde pienamente alle necessità della squadra , siamo certi che, con il suo apporto, riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati per questa stagione».

Bovalinese, rinnova Clemente

Diego Clemente vestirà ancora la maglia della Bovalinese. Altra importante conferma in casa amaranto, dal momento che Clemente non è solo un portiere affidabile e sempre pronto a rispondere presente, ma anche un punto di riferimento silenzioso e costante: positivo, attento, un vero esempio per tutti i compagni. Nel gruppo è una presenza fondamentale, sempre pronto a dare il suo contributo dentro e fuori dal campo.

Ecco le sue parole subito dopo il rinnovo: «Sono orgoglioso di indossare la maglia del mio paese per il secondo anno consecutivo e ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato. Con i compagni e lo staff daremo il massimo per onorare il nome di questa gloriosa società».