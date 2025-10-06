Quindici gol subiti, uno solo fatto, quattro sconfitte su quattro e ultimo posto in classifica a quota zero punti: è letteralmente buio pesto per il Melito che crolla in casa anche contro il Pizzo, in occasione della quarta giornata del campionato di Promozione B, e adesso la salita è sempre più ripida nonostante siano ancora le battuta iniziali di stagione. Di 0-3 il risultato finale con la doppietta di Beltritti per i vibonesi e l'autorete locale nei minuti conclusivi di partita.

Buio pesto

Nel post gara ovviamente deluso e amareggiato mister Antonio Cormaci per una squadra che non riesce più a pungere: «Purtroppo non siamo stati fortunati perché abbiamo avuto un'occasione colossale con Crea che aveva subito anche fallo con gli estremi del calcio di rigore, ma l'arbitro ha visto in modo diverso, inoltre siamo rimasti in dieci uomini proprio nell'azione in cui stavo per sostituire il calciatore successivamente espulso. C'è anche da dire che il primo gol loro è viziato da fuorigioco. A parte questo, però, sono onestamente molto deluso dal risultato perché così si fa davvero dura, e mai avrei pensato che ci ritrovassimo in questa situazione dopo quattro giornate, ma è pur vero che ci abbiamo messo anche del nostro per esserci. Dobbiamo continuare a crederci anche se è difficile, al tempo stesso penso che al primo risultato utile ci sbloccheremo perché adesso subentra anche un discorso psicologico. Ovviamente andremo anche a valutare i giocatori che non ci stanno dando quello che avremmo voluto, se poi il problema sono io sono pronto a cambiare».