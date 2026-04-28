Il campionato di Promozione B si avvia sempre di più verso un clamoroso spareggio per decretare la vincitrice del girone. Nel penultimo turno, infatti, sia la Deliese che il Gioiosa Ionica si prendono i tre punti continuando la loro marcia a braccetto, a quota 65 punti. Ancora una volta straripante la compagine biancorossa che rifila un tennistico 6-3 al Taurianova, infilando la quinta vittoria consecutiva.

Spareggio in vista?

A novanta minuti dal termine, dunque, non si sblocca la situazione in cima. Ecco le parole di mister Giuseppe Giovinazzo, ai microfoni di LaC News24: «Manca l'ultima partita di campionato, ma si profila uno spareggio all'orizzonte e con la possibilità ormai molto concreta. Noi abbiamo lavorato in settimana anche in quest'ottica perché adesso può capitare e, nel caso, bisogna arrivarci preparati. Non si può arrivare fino all'ultimo momento senza prepararci all'eventualità».

Una marcia incontrastata, soprattutto se si pensa che lo scorso anno il campionato è stato vinto con 61 punti mentre Deliese e Gioiosa Ionica sono già a 65 e potrebbero chiudere a quota 68: «Chiudere a quota 68 punti è certamente l'obiettivo e, se si paragona l'andamento della scorsa stagione, amplia ulteriormente la soddisfazione. Con questo bottino, nel 90% dei casi si vince il campionato, allo stesso tempo però è giusto così perché anche la Deliese ha fatto questi punti meritatamente».