Pesante blitz del Gioiosa Ionica che, in occasione della quarta giornata del campionato di Promozione (girone B), espugna il campo di una Bovalinese che prima di questa gara era a punteggio pieno e di conseguenza non aveva mai perso. Forte ruggito dunque da parte della compagine biancorossa che conferma tanta solidità e indole vincente. Gara che si era mesa in salita con il gol dei locali a firma di Santoro Favasuli nel primo tempo. Nella ripresa, però, i ragazzi di mister Logozzo la ribaltano completamente prima pareggiando con Ficara e poi, nei minuti finali, trovando addirittura l'acuto con Pavisich che fa esplodere di gioia i suoi. Tre punti che permettono alla compagine gioiosana di riaffacciarsi ai piani alti.

Vittoria pesante

Nel post gara si è espresso, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, proprio il tecnico Santo Logozzo: «Prima di questa partita, la Bovalinese veniva da tre vittoria su tre e dunque era una squadra in grande salute. Inoltre sapevamo di affrontare quello che era una sorta di derby molto delicato. Primo tempo molto male, poi nella ripresa siamo usciti decisi e abbiamo dominati in molte fasi della gara».

Torna a fare bottino pieno dunque la squadra dopo il rallentamento nel big match di settimana scorsa contro il San NicolaChiaravalle-Soverato: «Sinceramente non ci pensavamo allo 0-0 di settimana scorsa, e poi anche quello era uno scontro diretto soprattutto se si considera che in questo turno il Snc Soverato ha battuto l'Ardore, valorizzando il suo strapotere fisico. Tornando alla gara, venivamo dall'impegno di coppa che ci aveva tolto parecchie energie. Sarà un campionato complicato, per questo la gestione dei calciatori sarà determinante e bisogna fare molta attenzione».

Settimana intensa per il Gioiosa ionica che mercoledì sarà impegnata nella gara di ritorno di Coppa Italia Dilettanti e poi di nuovo campionato, nell'impegno interno contro il Melito.