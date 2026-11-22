Nell’anticipo dell'undicesima giornata di Promozione B, i napitini tornano al gol e alla vittoria dopo cinque turni d'astinenza. Decisive nella ripresa le reti di Bernardi e Scuticchio
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Il Pizzo torna a sorridere e mette fine a un digiuno che durava da troppo tempo. Nell’anticipo valido per l'undicesima giornata del campionato di Promozione B, la squadra di mister Viterbo conquista tre punti pesantissimi superando in rimonta la Melitese per 2-1. Un successo fondamentale davanti al proprio pubblico, che permette alla formazione vibonese non solo di ritrovare il bottino pieno dopo cinque giornate, ma anche di sbloccarsi in zona gol dopo ben cinque turni consecutivi senza esultare.
Il vantaggio ospite prima dell'intervallo
L'avvio di gara si gioca sui binari dell'equilibrio, con i padroni di casa che approcciano il match con la giusta determinazione per invertire la rotta. Nonostante il buon atteggiamento del Pizzo, però, la partita si complica proprio a ridosso dell'intervallo: al 42' del primo tempo, infatti, è la Melitese a trovare il guizzo vincente con Luizinho, mandando gli ospiti al riposo avanti di una rete.
La reazione nella ripresa e il sorpasso nel finale
Al rientro dagli spogliatoi il Pizzo non si disunisce, mantenendo lucidità e intensità. La spinta dei padroni di casa viene premiata al 14' della ripresa, quando un ispirato Bernardi firma la rete del meritato 1-1 che rompe finalmente la maledizione del gol. L'inerzia del match cambia definitivamente quando la Melitese resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Bonfim. Forte dell'uomo in più, la compagine vibonese aumenta i giri del motore fino a trovare l'episodio decisivo al 40' st: è Scuticchio a siglare il 2-1, regalando ai napitini una vittoria liberatoria che fa respirare la classifica.
Il tabellino
PIZZO: Mazzitelli; Scuticchio, Miriello (14' st Perri), Orrico, Decio (14' st Crudo); Boiero, Galloro (32' st Trovato), Marrello; Bernardi, Sanoh, Lo Preiato (49' st Comerci). A disp.: Vecchio, Belgana, Areso, Belvedere, Farfaglia. All. Viterbo
MELITESE: Lusetti; Tringali, Foti (48' st Cento), Bonfim, Lotitto; Catini, Calabrò, Pizzimenti; Puntoriere, Hernandez, Luizinho (15' st Gatto). A disp.: Deni, Maesano, Franco, Passarino, Campolo, Romeo, Iachino. All. Marcianò
ARBITRO: Salvatore Matteo Bianchi di Rossano (assistenti Daniel Picozzi e Giuseppe Di Santo di Cosenza)
MARCATORI: 42' pt Luizinho (M), 14' st Bernardi (P), 40' st Scuticchio (P)
NOTE: Ammoniti: Orrico (P), Bernardi (P). Espulso Bonfim (M)