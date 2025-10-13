Termina a reti bianche il match tra Bovalinese e San NicolaChiaravalle-Soverato, in occasione della quinta giornata del campionato di Promozione B. Non si fanno male entrambe le squadre, che si dividono così la posta in palio e rimangono nelle zone alte della classifica, con la Bovalinese terza a quota 10 punti e la formazione di mister Domenico Sisi, invece, quinta a quota 9.

Le parole di Sisi

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il già menzionato tecnico Sisi, per un san NicolaChiaravalle-Soverato che mantiene ancora l'imbattibilità stagionale: «Secondo me è un buon punto, anche perché noi andiamo in tutti i campi con la consapevolezza di rispettare chiunque. La Bovalinese rientra in quelle squadre attrezzate per i vertici, mentre noi venivamo anche dalla gara di Coppa Italia Dilettanti contro la Virtus Rosarno che ci ha tolto parecchie energie e giocata fino all'ultimo minuto». E su questo lo stesso Sisi non ha tutti i torti dal momento che tra mercoledì e domenica ha giocato con quasi gli stessi uomini, basti pensare che contro la Bovalinese c'erano in panchina un classe 2005 e ben otto Under, senza dimenticare i forfait degli acciaccati (tra gli altri) Ortiz e Tascon: «Per me è un buon punto - continua il tecnico - anche perché abbiamo approcciato bene la partita. Non ci saranno partite facili perché tutte le squadre si stanno riorganizzando velocemente. Noi dobbiamo migliorare leggermente la fase realizzativa, vediamo se il mercato ci verrà in aiuto».