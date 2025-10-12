Dieci punti nelle prime cinque giornate di campionato e momentaneo secondo posto in classifica, nel girone B di Promozione. L'avvio della neopromossa Taurianova è senz'altro positivo, con il club che anche nell'anticipo del sabato, in occasione del derby contro lo Sporting Polistena, ha mandato un altro segnale alle antagoniste. Termina a reti bianche la sfida della Piana ma con tanti spunti interessanti.

Le parole di Ascone

Del match ne ha parlato, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, il direttore sportivo Francesco Ascone: «Diciamo che è stata una prestazione degna di nota, in un derby molto sentito e dalle alte aspettative, alla fine rispettate. Ringrazio innanzitutto la cornice di pubblico che ha riempito lo stadio e sarebbe davvero bello che ogni partita fosse così».

Capitolo partita: «Ai punti avremmo meritato qualcosa in più noi, perché abbiamo creato tanto. Peccato per il tap in finale maturato dai piedi di Romano e qualche tiro da fuori, ma nel complesso abbiamo fatto ordinaria amministrazione. Quanto alla partenza in campionato, le aspettative potevano essere queste come potevano essere altre, anche perché alla fine l'ultimo giudice è sempre il campo. In ogni caso il Taurianova può giocarsela con tutti, anche se la classifica è molto corta e basta una vittoria o una sconfitta per fare il balzo in avanti o ritrovarsi nelle zone basse. Noi puntiamo a disputare un campionato tranquillo».