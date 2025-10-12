Guizzo pesantissimo del Taverna che, nell'anticipo della quinta giornata del campionato di Promozione B, piega il Val Gallico nel finale e sale a quota 6 punti in classifica. Una partita che sembrava destinata allo 0-0, nonostante tante occasioni da una parte e dall'altra. Allo scadere, però, un gran gol di Marino ammutolisce il Val Gallico che, adesso, si ritrova addirittura in zona play out.

Il ds Macario

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il direttore sportivo biancorosso Nicholas Macario: «Una sfida abbastanza equilibrata da ambo le parti, anche perché il Val Gallico è una squadra costruita per vincere il campionato dal momento che ha giocatori di categoria superiore. Dal canto nostro, non abbiamo mai smesso di crederci, e alla fine l'abbiamo portata a casa grazie a un gran gol di Marino».

Un Taverna che dunque dimostra di poter essere fastidioso contro tutti, e con un rammarico contro lo Sporting Polistena ancora vivo: «Settimana scorsa contro lo Sporting Polistena - continua il ds - ho sofferto tanto la sconfitta perché c'è stata una sola squadra in campo ovvero noi. Come prestazione devo dire che è stata più alta quella di Polistena che questa contro il Val Gallico. Stavolta abbiamo cercato di essere più cinici, creando tante occasioni. Fin dalla prima di campionato abbiamo sempre giocato bene, l'unica partita opaca forse è stata quella contro la Deliese».