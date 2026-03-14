Da tripla la sfida tra Bovalinese e Sporting Polistena, mentre la capolista Deliese farà visita al Capo Vaticano. La Pro Pellaro cerca punti playoff contro l'Atletico Maida

Una stagione che sta per volgere al termine quella del campionato di Promozione B e che vede, all'orizzonte, il venticinquesimo turno. Sei dunque le giornate che mancano, inclusa questa imminente e che potrebbe dare anche qualche sentenza, soprattutto di gerarchia. Ecco il programma.

Gli anticipi

Giornata divisa in due tronconi, con quattro gare il sabato. Tra le squadre di vertice scenderanno in campo sia Sc Soverato che Ardore e che hanno nel mirino quantomeno il secondo posto. La compagine del nuovo tecnico Lomonaco sarà ospite di un Taurianova in difficoltà e affamato di punti salvezza, perché adesso c'è il serio rischio playout. Le Aquile amaranto, invece, faranno visita a un Pizzo in caduta libera e con un piede e mezzo in Prima Categoria.

Tra queste, la gara più delicata è senz'altro Melito-Africo perché mette in palio una grossa fetta di salvezza diretta. Del match appena citato cercherà di approfittarne il Taverna, di scena sul campo del fanalino di coda Bianco e già rassegnato al proprio destino.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio della domenica riparte la lotta a distanza per la vetta, tra la capolista Deliese e il Gioiosa Ionica. Amaranto che devono tornare alla vittoria dopo il pari interno contro il Melito, ma dovranno farlo in casa di un Capo Vaticano a caccia degli ultimi punti-tranquillità. Deve rialzarsi dalla sconfitta invece la compagine biancorossa per non complicare clamorosamente la corsa al primo posto, ma l'avversario non sarà di certo semplice dal momento che a fare visita sarà il Val Gallico. Da tripla il duello tra Bovalinese e Sporting Polistena, con quest'ultima che è tra le squadre attualmente più in forma del torneo. Preziosi punti playoff per la Pro Pellaro, che dovrà cercare di fare bottino pieno contro l'Atletico Maida che è attualmente tranquillo ma non troppo.

Le partite

Bianco-Taverna

Melito-Africo

Pizzo-Ardore

Taurianova-Sc Soverato

Bovalinese-Sp. Polistena

Capo Vaticano-Deliese

Gioiosa Ionica-Val Gallico

Pro Pellaro-Atletico Maida