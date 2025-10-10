In archivio il primo mese del campionato di Promozione (girone B) ma con ancora tanto da dire e gerarchie da costruire. Nel week end imminente è in programma la quinta giornata, con diversi incroci che possono regalare sorprese. Ecco allora il programma della due giorni tra sabato e domenica.

Gli anticipi

Turno settimanale ben distribuito, dal momento che su otto partite, tre si giocheranno di sabato in qualità di anticipi. Tra i tre match, spicca sicuramente il derby Taurianova-Sp. Polistena. Scontro affascinante per quel che riguarda appunto il derby dal momento che le due neopromosse occupano le prime posizioni della classifica: il Taurianova, a meno tre dalla vetta, cerca il bottino pieno per mandare un altro segnale; lo Sporting Polistena per bissare il successo di settimana scorsa e confermarsi in ona play off.

Si è sbloccato finalmente il Val Gallico, con la cinquina di sette giorni fa, ma a desso deve continuare a correre e proprio per questo, in casa del Taverna, l'imperativo è vincere. Sfida tra scontente quella tra Bianco e Africo, con questi ultimi ancora a quota zero punti.

Le gare della domenica

La seconda metà delle gare si disputerà domenica pomeriggio e, tra le quattro, i riflettori saranno sicuramente puntati su Bovalinese-Snc Soverato. Un big match di alta classifica: la compagine amaranto, seconda in classifica, deve riscattare la prima sconfitta stagionale di sette giorni fa mentre, per la squadra di mister Sisi, si tratta del quarto scontro diretto di fila.

Continua a sognare a occhi aperti la Deliese di mister Andrea Parentela, prima a punteggio pieno e con la difesa ancora immacolata. La compagine amaranto sarà di scena sul campo della Pro Pellaro che sta trovando la giusta quadra per la risalita. Chi invece ha tanta voglia di riscatto è l'Ardore, reduce dal ko contro il già menzionato Snc Soverato e non più a punteggio pineo. La formazione di Panarello, però, sarà ospite di un Atletico Maida in grande difficoltà e con dieci gol subiti nelle ultime due gare, proprio per questo pericoloso e bisognoso di tornare a vincere. Sta risalendo il Gioiosa Ionica che, contro il fanalino di coda Melito, cerca la sua seconda vittoria di fila.

Quanto allo scontro "fratricida" tra Pizzo e Capo Vaticano, la compagine napitina domenica scorsa ha trovato la sua prima vittoria stagionale e l'obiettivo è la continuità. Partita speciale per il tecnico dei locali, Diego Surace, dal momento che affronta il suo recente passato.

La quinta giornata

Bianco-Africo

Taverna-Val Gallico

Pizzo-Capo Vaticano

Taurianova-Sp. Polistena

Atl. Maida-Ardore

Bovalinese-Snc Soverato

Gioiosa Ionica-Melito

Pro Pellaro-Deliese