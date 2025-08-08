Secondo giorno di preparazione per la Deliese che ha iniziato ufficialmente il suo avvicinamento al prossimo campionato di Promozione B. La squadra amaranto, infatti, da ieri si è radunata agli ordini di mister Andrea Parentela per le prime sgambate dopo la pausa estiva. Al completo dunque l'organico 2025/26, pronto a innalzare il livello di affiatamento e consolidamento, e costruito dal direttore sportivo Antonio De Giorgio.

Mercato chiuso

Proprio in occasione del ritrovo della squadra, in esclusiva ai microfoni di LaC News24 si è espresso il direttore sportivo De Giorgio: «La campagna acquisti la consideriamo attualmente chiusa, anche perché siamo in 24 e abbiamo preso tutto quello che pensavamo ci potesse servire per questa stagione. C'è comunque da dire che in un mercato ormai aperto (con diversi titoli) fino al 31 gennaio, bisogna stare sempre attenti. Abbiamo inoltre cercato di accontentare, sempre rispetto alle nostre possibilità economiche, le richieste del mister».

Un mercato lineare, quello della Deliese, ma soprattutto puntuale dal momento che è stato completato in tempo per il raduno: «A questo ci tengo anche per le vesti del mio ruolo - prosegue De Giorgio - dal momento che preferisco che il mister abbia quantomeno il 95% della rosa completata, ma stavolta siamo arrivati addirittura al 100% e questo è importante perché il gruppo si può così consolidare fin dall'inizio e carpire i dettami tattici del suo tecnico».

Stagione difficile

Testa dunque alla preparazione e al prossimo campionato di Promozione B che si preannuncia ancora più difficile dello scorso anno: «Questa annata sarà ancora più complicata perché diverse società hanno acquisito e stanno spendendo per giocatori di livello, anche di Serie D e penso a Val Gallico, Gioiosa Ionica, San NicolaChiaravalle-Soverato. Insomma, campagne acquisti faraoniche che proiettano ai vertici almeno sette o otto candidate. Noi, come al solito, ce la giocheremo con tutti anche se, almeno come budget, ci posizioniamo tra ottavo e decimo posto. Speriamo a questo punto che le intuizioni mie e del mister si rivelino azzeccate».