Un bivio che poteva concludersi solo con un faccia a faccia, un duello che sa di resa dei conti fra Deliese e Gioiosa Ionica. Non è bastata una stagione intera del campionato di Promozione B per decretare una vincitrice e la conseguente neopromossa in Eccellenza dal momento che, entrambe, hanno chiuso la stagione appaiate in vetta a quota 68 punti.

Parla il capitano

In vetta fin dall'inizio la Deliese che si è presa il primo posto per non lasciarlo di fatto più, nonostante il prepotente ritorno del Gioiosa Ionica. Ora però serviranno i cosiddetti "supplementari" per decidere l'effettiva vincitrice del torneo.

Una squadra che ha trovato la sua forza nel gruppo la Deliese, guidata dal suo capitano Alessandro Carbone che è anima e volto di questo club. In vista del clamoroso spareggio, ecco le sue parole ai microfoni di Lac News24: «Fin dall'inizio siamo stati primi in classifica, penso anche meritatamente ma allo stesso tempo sapevamo il valore delle altre squadre come Ardore, Pro Pellaro, Bovalinese, Sc Soverato oltre al Gioiosa Ionica. Proprio questo aspetto, però, avvalora ancora di più ciò che abbiamo fatto senza dimenticare che partivamo con l'etichetta di sfavoriti».

L’impronta di Parentela

Un cammino, però, che non è frutto del caso ma della costante organizzazione e del meticoloso lavoro da quando è approdato in panchina il tecnico Andrea Parentela. C'è innanzitutto la sua firma in questo percorso come afferma lo stesso capitano: «Bravo innanzitutto il mister poiché, da quando è arrivato lo scorso anno, su 50 partite disputate abbiamo fatto 45 risultati positivi. Proprio il mister, in momenti come questi, ci ha insegnato l'equilibrio e ci ha indirizzati a non pensare troppo a tante cose. In questi momenti bisogna prenderla con serenità, pur consapevoli che è una settimana decisiva. Da capitano però sono alquanto tranquillo perché conosco il valore dei miei compagni, per questo la stiamo vivendo bene».